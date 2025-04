Ternana-Pianese: sfida cruciale per blindare il secondo posto in classifica

Come complicarsi la vita. E’ un manuale che potrebbero scrivere le Fere dell’ultimo periodo. Poche settimane fa si ipotizzava che la partita con la Pianese (lunedì prossimo ore 15 al "Liberati") sarebbe stata il trampolino di lancio verso quella decisiva di Chiavari. Sembra invece divenuta fondamentale per blindare il secondo posto. Contro i toscani, reduci da due vittorie consecutive e che appaiono avversi alle mezze misure (non pareggiano da quindici turni), occorre dunque almeno un punto che consentirebbe di mettersi al sicuro anche se la Torres dovesse fare bottino pieno contro Carpi e Lucchese. E’ vero che, nonostante la poca qualità delle prestazioni, contro Carpi e Milan Futuro due pareggi non avrebbero di certo fatto gridare allo scandalo e avrebbero messo il sigillo sulla seconda piazza. Ma la realtà è cruda e i kappaò amplificano ulteriormente la spaccatura tra i tifosi in merito all’esonero di Ignazio Abate. Fabio Liverani sta tentando di porre le fondamenta del suo progetto tattico che dovrà fare a meno di due pedine come Loiacono e Romeo, entrambe di grande peso specifico nel grande percorso della Ternana. Una decisiva accelerazione nel lavoro del Mister potrà esserci proprio con la blindatura del secondo posto, che agli spareggi consentirebbe di entrare in scena il 18 maggio, forti di una preparazione mirata, anche di un’auspicabile ritrovata serenità mentale del gruppo e dell’ambiente. E’ una "settimana lunga" e dunque gli allenamenti riprenderanno domani alle 15 al "Taddei". Sono da verificare in particolare le condizioni di Brignola e Corradini. Il primo ha saltato le ultime tre partite, il centrocampista ha dato forfait domenica scorsa in seguito al problema muscolare evidenziato contro il Carpi. Per la sfida con la Pianese tornano a disposizione Maestrelli e Millico che hanno scontato il turno di squalifica.

Settore giovanile. L’Under 17 vince 3-1 in trasferta contro l’Audace Cerignola e resta in vetta al girone C insieme al Benevcnto. Le reti: 44’ pt Giacalone, 4’ st Biancafarina, 30’ st Morlino (AC), 35’ st Sabatini. Sempre sul campo dei pugliesi l’Under 15 pareggia 2-2: 5’ pt Camponeschi, 30’ pt Di Domenico (AC), 30’ st Filiberti, 34’ st Zoccano). L’Under 16 viene sconfitta 0-2 dal Perugia (3’ pt Kroni, 4’ st Raffaelli) che la raggiunge al 2° posto e lascia la vetta all’Ascoli. Sabato la Primavera aveva vinto 2-1 in trasferta contro il Monopoli (doppietta di Fulga), salendo al 3° posto della classifica. Vittoria in casa per l’Under 14, 4-2 contro l’Ascoli (Morresi, Ciorba, Fazzi, Gambino).