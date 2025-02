Ternana, polveri bagnate in trasferta. Abate: "Siamo stati imprecisi e leziosi"

Polveri molto bagnate in trasferta. Nelle ultime quattro partite giocate lontano dal "Liberati" il bottino è di un solo gol, quello di Cicerelli a Legnago su rigore. Le occasioni non sono mancate e le gare hanno avuto andamenti diversi, ma il trend va invertito fin da domenica prossima ad Ascoli per tenere vivo l’inseguimento alla Virtus Entella e anche per respingere l’assalto della Torres. A Campobasso la Ternana ha espresso le manovre più incisive nella ripresa, ma nel momento migliore ha subìto il gol: "Nel primo tempo non c’è stata energia e intraprendenza per andare in vantaggio – ha spiegato Ignazio Abate – e loro sono stati bravi a difendersi in modo compatto e organizzato. La gestione è stata buona, ma siamo stati poco puliti dal punto di vista tecnico, attaccavamo poco la profondità e il lato corto. Quando siamo arrivati sul fondo siamo stati imprecisi e leziosi. Nei primi 20-25 minuti della ripresa la squadra mi è piaciuta, ma abbiamo preso un gol evitabilissimo da un corner". Le prospettive: "Non cambia niente. Ci sono ancora 11 partite e può accadere di tutto. Dobbiamo essere bravi a rimanere equilibrati dal punto di vista mentale. Sappiamo quanta fatica abbiamo fatto per arrivare fin qui e il calendario non è semplice. Dobbiamo rimanere agganciati con le unghie e con i denti fino alla volata finale".

IL derby e le altre. La Lega Pro comunica il programma delle gare dalla 14esima all’ultima giornata della stagione regolare. Ternana Perugia domenica 23/3 ore 15, Lucchese-Ternana domenica 30/3 ore 15, Ternana-Carpi domenica 6/4 ore 15, Milan Futuro-Ternana domenica 13/4 ore 12.30, Ternana-Pianese lunedi 21/4 ore 15, Virtus Entella-Ternana domenica 27/4 ore 16.30.

Settore giovanile. Vincono 2-1 l’Under 17 (gol di Giacalone e Brocci) e l’Under 15 (doppietta di Degni) nel doppio confronto sul campo della Casertana. L’Under 16 batte 1-0 l’Avellino al "Di Loreto" (gol di Pavese) ed è seconda nel girone C, a -2 dal Benevento che ha giocato una gara in più. L’Under 14 perde 3-2 in casa della capolista Roma (gol di Tintore e Badini). Sabato la Primavera aveva vinto 3-0 a Palermo (Loconte, Pilana, Pierdomenico). Il centrocampista rossoverde Salvatore Marco è tra i convocati del CT Daniele Arrigoni per l’amichevole che la Rappresentativa Under 17 di Lega Pro giocherà con i pari età del Parma domani al "Mainardi" di Collecchio (ore 15).

Lutto. Si è spento Fabrizio Quadraccia, che per anni è stato magazziniere della Ternana Calcio. "Il presidente Stefano D’Alessandro ed ogni componente societaria lo ricordano con affetto e si stringono alla sua famiglia". Ci uniamo alle condoglianze.