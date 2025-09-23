Ternana Pontedera 2-1, “Fere” combattive e vincenti

Terni, 23 settembre 2025 – Una buona Ternana batte il Pontedera e con tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro gare si piazza a ridosso delle prime posizioni della classifica. Gara non facile contro i toscani, su un terreno reso pesante dalla pioggia. Al “Liberati” gli spettatori sono 2.419 per questo turno infrasettimanale.

La Ternana nella prima mezz’ora, pur tenendo le redini del gioco, non trova sbocchi e occasioni, con gli ospiti che si difendono in maniera ordinata. Ci pensa Dubickas al 38’ a portare in vantaggio i rossoverdi con il suo terzo gol consecutivo in tre gare. Traversone di Martella e deviazione decisiva di testa dell’attaccante delle Fere. Nella ripresa la Ternana sembra controllare agevolmente, ma al 18’ è Scaccabarozzi a trovare il pari con una gran conclusione dalla distanza che finisce all’incrocio dei pali. Le Fere si riversano quindi in avanti per cercare il nuovo vantaggio, che arriva all’83° con un autogol di Paolieri.