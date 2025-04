Ternana: Preparazione Playoff con Liverani per la Serie B

Scatta l’operazione playoff. Le Fere hanno a disposizione tre settimane per rigenerarsi e per assimilare in pieno il credo tattico di Fabio Liverani. E’ anche auspicabile (aspetto molto importante, se non fondamentale) che in tale segmento di tempo la tifoseria possa riavvicinarsi del tutto alla squadra e ricompattarsi. Nella partita di Chiavari i rossoverdi hanno tenuto testa alla vincitrice del girone nonostante le moltissime assenze. Resta dunque ovvio rammarico per quello che poteva essere e non è stato. Ma sussiste anche la consapevolezza di avere le carte in regola per raggiungere la Serie B con l’opzione di riserva. Oggi all’antistadio (ore 15, a porte aperte) inizia la preparazione specifica per condurre il gruppo al top in vista di domenica 18 maggio, data in cui la Ternana esordirà in trasferta nel secondo turno della fase nazionale (quarti di finale), come le altre due seconde classificate Vicenza e Audace Cerignola. La gara di ritorno al "Liberati" andrà in scena mercoledì 21. Una considerazione tattica riguarda il reparto arretrato, per il quale Liverani punta con forza sulla linea a quattro. Domenica è giunta in tal senso una preziosa indicazione, ovvero che, oltre a Fazzi, Maestrelli e Martella, anche Donati può affiancare Capuano nel ruolo di centrale in virtù della duttilità del resto espressa durante tutta la stagione. Ricordiamo che Loiacono non sarà disponibile neanche per i playoff, come il centrocampista Romeo. Per quanto riguarda gli altri che hanno saltato la gara di domenica scorsa a causa di problemi fisici, in questa settimana sono da seguire Cianci (influenza), Damiani (affaticamento muscolare) e Donnarumma (infortunato). SETTORE GIOVANILE. Bottino pieno dei team rossoverdi al comunale di Arrone nella doppia sfida con il Pineto. L’Under 17, capolista del girone C insieme al Benevento, vince 7-2: Dezio (tripletta), Bruti, Angher, Giacalone e Mancini. L’Under 15 vince 3-2 con i gol di Romaldini (doppietta) e Policastro. L’Under 16 pareggia 2-2 in rimonta sul campo della Turris con i gol di Cavalletti e Angelucci nel secondo tempo.