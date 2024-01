Ternana, pressing su Corazza. Torna in pole Gaston Pereiro

Torna in pole Gaston Pereiro. Starebbe per sbloccarsi in modo decisivo la trattativa per l’arrivo del trequartista classe ’95. Alcune voci, anche provenienti dalla Sardegna, riferiscono che Pereiro starebbe lasciando il Cagliari per approdare alla Ternana. Del resto, l’accordo tra le due Società è stato raggiunto da un paio di settimane ed è chiara la volontà del calciatore di vestire la maglia rossoverde su pressing del suo grande estimatore Stefano Capozucca. Il diesse starebbe dunque per giungere al nero su bianco (il condizionale resta d’obbligo, considerando gli alti e bassi che hanno caratterizzato il sentiment della trattativa). Il calciatore potrebbe dunque essere a Terni oggi o domani e sarebbe eventualmente a disposizione per la gara con il Cittadella (sabato ore 14 al "Liberati"). L’arrivo di Pereiro andrebbe a cancellare quello in prestito dalla Roma del pari ruolo Riccardo Pagano (04). La Ternana resta in pressing anche per Tommaso Corazza (04), difensore di fascia del Bologna. Potrebbe arrivare alla corte di Roberto Breda non appena ci sarà l’ok di Thiago Motta. Il tecnico rossoblu attende infatti a sua volta l’arrivo dallo Spezia del difensore Kelvin Amian (98) sul quale ci sono anche Palermo e Girona.

Dal campo. Nel "doppio" svolto all’antistadio (lavoro fisico-atletico alternato a quello tecnico-tattico) Capuano è tornato ad allenarsi sul terreno di gioco, seppure in modo differenziato. Il difensore centrale ha saltato per infortunio la partita di Bari ed era rimasto in panchina contro il Pisa in quanto non al meglio. N’Guessan e Marginean si sono allenati in palestra, come Viviani che ha aggiunto un lavoro in piscina. Da oggi (ore 14.30, sempre al "Taddei") iniziano le sedute a porte chiuse. Con le ammonizioni rimediate sabato Labojko e Raimondo entrano in diffida. Il Centro Coordinamento Ternana Clubs comunica di aver organizzato un pullman per seguire i rossoverdi nella gara di Venezia (sabato 27 gennaio, ore 14).