Ternana: Quattro Squadre ai Playoff, Liverani Prepara la Strategia

di Augusto AusteriTERNIIn casa rossoverde è l’anno dei playoff. Sono ben quattro i team che li disputeranno. La prima squadra deve metabolizzare la mancata promozione diretta e ritrovare la forma migliore al fine di confermare il ruolo di protagonista che le compete. La Primavera, l’Under 17 e l’Under 16, andate nel complesso oltre le attese in virtù dell’importante lavoro effettuato nel settore giovanile anche gli scorsi anni, sono pronte a divenire pericolose outsider.

Le fere. Il ritiro al Mancini Park Hotel di Roma resterà blindato anche per l’odierno test pomeridiano in famiglia da cui Fabio Liverani trarrà ulteriori indicazioni. Il tecnico sta mettendo a punto con lo staff e la squadra il proprio credo tattico, che di base sembra prevedere un 4-3-2-1. Persistono incognite relative ad alcuni interpreti, soprattutto in difesa e a centrocampo, vedi i diversi ballottaggi.

Il tempo ancora a disposizione prima dell’esordio negli spareggi (domenica 18 maggio) consente comunque a Liverani di valutare la situazione con grande capillarità. Oltre a Loiacono e Romeo, che come noto hanno terminato in anticipo la stagione per infortunio, continuano ad allenarsi in modo personalizzato anche Ciammaglichella e Donnarumma. Quello di domani sarà l’ultimo giorno di lavoro nella Capitale. Poi è previsto il rientro a Terni.

PRIMAVERA. La squadra di Stefano Morrone ha blindato i playoff, occupa un brillante quarto posto e si allena a Stroncone in vista della partita di La Spezia (sabato ore 15), ultima della stagione regolare. I quarti di finale prevedono una gara di sola andata, sabato 17 maggio, che qualora le classifiche dei due gironi restassero invariate sarebbe Virtus-Entella-Ternana. Il tecnico confida di avere tutti a disposizione, inclusi i cinque calciatori che ora sono aggregati alla prima squadra.

UNDER 17. Il team guidato da Marco Di Loreto ha appena terminato il campionato da capolista (una sola sconfitta) ed è subito tornato al lavoro ad Arrone in vista dell’andata degli ottavi di finale in programma domenica prossima sul campo del Sorrento alle 15 (ritorno domenica 18, stesso orario).

UNDER 16. C’è maggior tempo a disposizione per la squadra di Marco Costantini, ottima seconda classificata nel girone C, che ha ripreso ad allenarsi ieri, sempre ad Arrone, per l’andata dei quarti di finale che si giocherà domenica 18 maggio in casa del Padova alle 15 (ritorno domenica 25, stesso orario).