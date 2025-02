Ternana, qui si decide il tuo campionato. Prima l’Ascoli, poi la Torres: serve il pieno

di Augusto AusteriTERNIPoca allegria e pochi tifosi alla ripresa degli allenamenti, ma tanto lavoro, voglia di rialzare la testa e una buona notizia. Iniziamo da quest’ultima, ovvero dal fatto che gli esami strumentali a cui si è sottoposto Giuseppe Loiacono hanno escluso lesioni a carico dell’adduttore destro. Il difensore, infortunatosi a Campobasso, ha riportato soltanto una forte infiammazione e dunque potrebbe essere a disposizione fin dalla gara di domenica ad Ascoli (ore 15). La squadra è obbligata a metabolizzare in fretta l’inatteso passo falso di domenica scorsa, considerando che è in vista la rovente sfida con il team bianconero che vincendo a Pescara nel posticipo, ha confermato tutte le proprie potenzialità e ambizioni in ottica playoff. Se si aggiunge che a seguire i rossoverdi affronteranno la Torres al "Liberati", sorge la sensazione che siamo di fronte a una fase che potrebbe rivelarsi decisiva nella rincorsa alla Virtus Entella. Ieri le Fere hanno svolto una seduta congiunta all’antistadio con la formazione Primavera. E’ stata una partita in due tempi di mezzora ciascuno, nei quali Ignazio Abate ha schierato tutti gli arrivati dal mercato di gennaio, inclusi Brignola e Fazzi che erano scesi in campo domenica scorsa (l’attaccante aveva giocato tutto il primo tempo, il difensore era entrato durante la ripresa in seguito all’uscita per infortunio di Loiacono). Tutti gli altri hanno lavorato a parte, in palestra e all’interno del "Liberati".

Intanto nessun squalificato in casa rossoverde, ma cresce il numero dei calciatori in diffida. A Corradini, Maestrelli, de Boer, Vallocchia e Millico si aggiunge Fazzi in seguito all’ammonizione rimediata a Campobasso. L’arbitro ad Ascoli sarà Gianluca Renzi, della sezione di Pesaro, al 3° anno nella Can C. Lo scorso novembre ha diretto Carpi-Ternana (1-2) ed è la prima volta che incrocia l’Ascoli. Al "Del Duca" sarà assistito da Matteo Taverna di Bergamo e Simone Della Mea di Udine, dal IV ufficiale Ciro Aldi di Lanciano.

Prevendita e limitazioni. I biglietti per Ascoli-Ternana, costo 14 euro, sono disponibili online su TicketOne e nei punti vendita del circuito (a Terni "Sail Post" in Corso Vecchio 229 e "Bacco e Tabacco" in Via Mancini 19). All’ingresso il tagliando potrà essere presentato sia in formato cartaceo che su smartphone. I residenti in provincia di Terni possono acquistare esclusivamente il biglietto per il settore ospiti (capienza 565 posti) ed è obbligatoria la fidelity card Ternana Calcio. La prevendita si concluderà sabato alle 19.