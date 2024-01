Ternana, rinforzo in attacco. In prestito arriva Zuberek

Il focus sulle trattative di mercato della Ternana, in primis quella relativa al trequartista Gaston Pereiro (1995) atteso in prestito dal Cagliari, sarà fatto da Stefano Capozucca nella conferenza stampa in programma stamattina (ore 12.15). Il "diesse" rossoverde, infatti, affiancherà il tecnico Roberto Breda nel consueto incontro con i giornalisti organizzato alla vigilia degli impegni delle fere in campionato. Quello pre-Bari consentirà, pertanto, di fare il punto anche sul calciomercato del club di via della Bardesca che continua a guardare con interesse pure al trequartista polacco Kacper Urbanski (2004) del Bologna e al mediano Lorenzo Amatucci (2004) della Fiorentina.

Nel frattempo la Ternana ha ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante Jan Zuberek (2004), prelevato dall’Inter con la formula del prestito fino al prossimo 30 giugno. La giovane punta polacca, cresciuta nell’Akademia Bialystok, nel 2020 è giunta in Italia tesserandosi con la Spal da dove si è trasferita all’Inter nell’agosto del 2021. Col club nerazzurro ha giocato nella squadra Primavera con la quale ha collezionato 38 presenze segnando 5 gol. Ufficializzata anche la risoluzione anticipata del prestito dal Cagliari relativa al difensore Christian Travaglini (2000) che, come noto, è passato in Serie C al Taranto con cui ha svolto il suo primo allenamento già mercoledì scorso. La società è molto attiva anche nelle operazioni di mercato relative al proprio settore giovanile. Ieri, infatti, si sono registrati ben quattro arrivi. Si tratta, nell’ordine, dell’attaccante esterno italo-argentino Tomas Agustin Garcia (2004) proveniente dal Gladiator 1924, club di Serie D, del centrocampista centrale Mohamed Cisse (2005), un belga di origine guineana prelevato dal Frosinone, dell’attaccante rumeno Mario Ionut David (2008), nazionale "Under16" che ha giocato nell’ F.C. Botosani e dell’attaccante esterno Nikita Karageorgi (2007), con passaporto bulgaro, proveniente dall’Academia Radu Rebeja. La squadra, intanto, continua ad allenarsi in vista della trasferta a Bari di domani (ore 14). Nella seduta di ieri hanno svolto lavoro differenziato e terapie Favilli, Capuano, Mantovani e il neo acquisto N‘Guessan, mentre Viviani ha proseguito nel lavoro di riabilitazione. Oggi (ore 10.30) rifinitura a porte chiuse.