Ternana, sale l’entusiasmo. Gli abbonamenti decollano

C’è sempre grande voglia di Ternana. Lo conferma la positiva partenza della campagna abbonamenti, con la fase di prelazione riservata a coloro che avevano sottoscritto la tessera la scorsa stagione. Si confida in un buon successo anche per la vendita libera che scatterà da sabato prossimo. I mini abbonamenti per le Curve Est e Sud, validi soltanto per 5 partite, offrono lo spunto per guardare alla realizzazione del nuovo "Liberati". I due settori, in base al programma dei lavori che dovrebbe essere presentato dalla "Stadium" al Comune entro fine 2025), previo via libera saranno i primi a essere demoliti, si ipotizza in gennaio-febbraio in parallelo con lo smantellamento dell’antistadio "Giorgio Taddei" sulla cui area sarà allestito il cantiere. Oggi, intanto, (fonte umbriatag24) allo stadio ci sarà il sopralluogo della Soprintendenza ai beni artistici, storici e culturali dell’Umbria, su richiesta di varie associazioni ternane, per valutare la questione relativa ai murales realizzati nel 1975 dalla Brigata Pablo Neruda. Per i medesimi la "Stadium" (Ternana Calcio) e Palazzo Spada avrebbero concordato la rimozione sicura, il restauro e la conservazione in apposito ambiente protetto da realizzare nell’area del nuovo "Liberati". La squadra rossoverde, intanto, continua la preparazione in vista della gara di Campobasso (domenica ore 12.30). E’ un primo momento-chiave per il campionato e ieri è tornata ad assistere all’allenamento la presidente Claudia Rizzo, accompagnata da Massimo Ferrero. dal direttore operativo Giuseppe Mangiarano e ovviamente dal sempre presente direttore sportivo Carlo Mammarella. La Rizzo ha anche avuto colloqui con alcuni collaboratori dello staff. Per la gara dell’ "Axum-Molinari" Liverani avrà di nuovo a disposizione Maestrelli che è tornato a svolgere tutto il lavoro in gruppo. Anche Dubickas ha ripreso ad allenarsi con i compagni, ma i postumi del trauma contusivo al costato lo obbligano a muoversi con cautela. L’attaccante lituano è dunque in dubbio per domenica. Nessun provvedimento da parte del Giudice Sportivo per Ternana e Campobasso. Alla società rossoverde è stata comminata una multa di 200 euro per il danneggiamento da parte dei suoi sostenitori di un seggiolino nel settore ospiti dello stadio di Forlì.