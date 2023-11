Ternana, scatta il miniritiro. Da oggi squadra a Modena

Scatta il miniritiro ed era nell’aria. La squadra rossoverde si trasferirà fin da oggi a Modena, con la speranza di ritrovare la migliore serenità e la concretezza che è del tutto mancata contro il Brescia. Il programma odierno, dunque, prevede al mattino una seduta di allenamento al "Liberati" a porte chiuse, alle 12.15 la conferenza stampa di Cristiano Lucarelli, poi la partenza per l’Emilia. Dal comunicato ufficiale della Società rossoverde si deduce che alla doppia seduta svolta ieri all’antistadio e a Marmore hanno preso parte tutti gli effettivi. Al "Braglia", dunque, gli unici assenti saranno gli squalificati Capuano e Labojko. Nei convocati tornerà Viviani, che infortunatosi nella gara di Ascoli ha poi saltato quelle con Reggiana, Cittadella e Brescia. Resta da vedere se il centrocampista sarà in campo dall’inizio, oppure se nel ruolo di Labojko agirà Pyyhtia. Non sembrano esserci dubbi in merito all’impiego di Sorensen in luogo di Capuano. Il tutto, senza escludere altre novità rispetto a sabato scorso, anche in base alla posizione di Falletti (conferma da mezzala, oppure ritorno nel ruolo di seconda punta). Domenica saranno in campo tre calciatori del Modena che in rossoverde hanno avuto percorsi e destini del tutto diversi. Antonio Palumbo in primis, ternano praticamente acquisito. C’è Luca Tremolada, trequartista che nelle Fere ha giocato 42 gare (20172018) mettendo a segno 12 gol e sfornando 6 assist. Infine, il portiere Riccardo Gagno.

Giovanile. La Primavera di Massimo D’Urso cerca di avvicinare il centro classifica e domani alle ore 11 sarà impegnata in casa dell’Entella, team che occupa il 5° posto in graduatoria. Le altre squadre rossoverdi scenderanno in campo domenica. Difficile impegno dopo la sosta per l’Under 17 allenata da Maurizio Caccavale, alle 15 al "Terra Umbra" contro la Lazio. Doppia sfida sul campo della Roma per l’Under 15 di Marco Di Loreto e l’Under 16 di Marco Savini: la prima giocherà alle 13, l’altra alle 15. L’Under 14 di Daniel Schiavi sfiderà il Monterosi Tuscia alle 15.