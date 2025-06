Ternana: sfida decisiva contro il Pescara per la Serie B, centrocampo in emergenza

di Augusto Austeri

Tanta voglia di giocarsela e ribaltarla, ma anche diversi problemi per quanto riguarda l’undici iniziale. I rossoverdi si preparano alla decisiva e caldissima sfida dell’"Adriatico" (sabato ore 21.15), consapevoli, visto quanto accaduto all’andata, di avere ancora concrete chance di agguantare la Serie B, ma anche con l’obbligo di ovviare ad assenze di peso e al persistere della condizione non ottimale di alcune pedine. In tal senso, sotto i riflettori c’è essenzialmente il centrocampo.

La squalifica di Vallocchia sarebbe compensabile con l’impiego di uno tra Corradini e de Boer, ma il primo sembra avere ben poche chance di recuperare alla distorsione alla caviglia che gli ha impedito di essere disponibile lunedì scorso.

L’olandese, dopo la partita di Gorgonzola contro la Giana Erminio, ha iniziato a risentire di problemi muscolari. Fabio Liverani, prima di Ternana-Pescara, aveva lasciato intendere che confidava di averlo a disposizione per il ritorno, ma la certezza non sussiste ancora e c’è da considerare che il calciatore non gioca da quattro gare. Sono disponibili Damiani, Ciammaglichella e Romeo, per i quali ci sono dubbi in merito a un possibile lungo minutaggio. Liverani potrebbe dunque inizialmente affidarsi alla grande duttilità di Donati, schierandolo in mediana come accaduto dopo l’espulsione di Vallocchia. In tal caso, in difesa ci sarebbe Fazzi, con qualche chance per Maestrelli. Appare improbabile un cambio di modulo. L’obbligo di vincere potrebbe in ogni caso condurre a determinati accorgimenti tattici per la fase offensiva, in cui non ci sono dubbi per l’impiego di Curcio e Cicerelli, mentre persiste il ballottaggio Cianci-Ferrante. Brignola sembra ancora destinato al forfait.

ARBITRO. Si attendeva con inevitabile curiosità la designazione per la gara di ritorno. La scelta, del resto ipotizzata da più parti, è ricaduta sul numero 1 in graduatoria, ovvero Andrea Calzavara della sezione di Varese. E’ al quinto anno nella Can C, in cui vanta 65 gare di campionato. Due precedenti con le Fere, entrambi nell’attuale stagione: Torres-Ternana 1-1 e Ternana-Perugia 0-0. Gli assistenti saranno Andrea Zezza di Ostia Lido e Ayoub El Filali di Alessandria, il IV ufficiale Claudio Giuseppe Allegretta. Il Var è affidato a Federico La Penna, Avar Maria Marotta