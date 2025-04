Ternana sfida Virtus Entella: assenze in difesa e centrocampo da riorganizzare

di Augusto Austeri

Per le Fere la lunga marcia di avvicinamento ai playoff inizia con la sfida in casa della Virtus Entella (domani ore 16.30). E’ l’ultimo turno della stagione regolare e c’è l’intenzione di presentarsi con le giuste motivazioni al cospetto della grande avversaria che ha avuto la meglio nella corsa al primato. Fabio Liverani dovrà fare i conti con numerose assenze. Il tecnico potrà dunque valutare alcune opzioni alternative e la partita sarà un importante test, anche per confermare i progressi evidenziati nel secondo tempo di mercoledì scorso. Il reparto più penalizzato è quello difensivo: sono out per squalifica i centrali Fazzi e Maestrelli, il mancino Tito. Si aggiungono all’infortunato Loiacono che da settimane ha terminato la stagione. Potrebbero esserci l’adattamento di Martella al fianco di Capuano, lo spostamento di Donati a sinistra e l’impiego di Casasola a destra. C’è anche qualche possibilità di vedere in campo uno dei giovani Bellavigna e Bonugli. Il primo potrebbe eventualmente agire sulla sinistra qualora Martella fosse schierato centrale, il secondo affiancherebbe Capuano al centro se Donati venisse confermato a destra (a sinistra, ovviamente, ci sarebbe Martella). A centrocampo c’è il forfait di Damiani che risente di un affaticamento muscolare. L’assenza dell’ex Palermo si aggiunge a quella di Romeo. In caso di mediana a tre, dunque, ai lati di de Boer potrebbero esserci il confermato Corradini e Ciammaglichella che contro la Pianese ha convinto. Questo senzatrascurare le chance di Aloi e Vallocchia. Nel reparto offensivo resta out Donnarumma. E’ da vedere se tornerà disponibile Brignola. I biglietti per Virtus Entella-Ternana, settore ospiti, sono disponibili fino alle ore 19 odierne sul circuito Etes, online e nei punti vendita (a Terni "Bacco e Tabacco", Via Mancini 19) al costo di 11 euro. Domani allo stadio di Chiavari non sarà possibile acquistare i biglietti.

Settore giovanile. Nell’anticipo della 28esima giornata del campionato Primavera 2 la Ternana pareggia 1-1 a Pescara, andando in vantaggio al 22’ pt con Pierdomenico e subendo il gol di La Barba al 42 pt. La squadra di Stefano Morrone sale a quota 52, 3° posto con playoff già in cassaforte. Domani scenderanno in campo gli altri team rossoverdi. Al comunale di Arrone l’Under 15 e l’Under 17 sfideranno i pari età del Pineto, rispettivamente alle 13.00 e alle 15.30. L’Under 16 sarà in trasferta all’"Amerigo Liguori" contro la Turris alle 15.00. L’Under 14 giocherà al "Sabotino" contro la Vis Pesaro alle 12.30.