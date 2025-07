Ternana, si lavora all’accordo con Liverani. Capuano vicino, Vannucchi in partenza

Ultime consultazioni e riflessioni in casa rossoverde per definire un paio di urgenti e fondamentali aspetti: accordo con Fabio Liverani e preparazione estiva. Intanto, si tenta di blindare Marco Capuano, mentre Gianmarco Vannucchi sarebbe in partenza. Si attendono comunicazioni ufficiali da parte della Ternana Calcio in merito alla data del raduno, originariamente prevista per giovedì prossimo. Non è da escludere un breve slittamento della medesima, ma soprattutto è da vedere se, in seguito all’annullamento del ritiro di Cascia, la squadra svolgerà tutta la preparazione sul sintetico dell’antistadio "Taddei" e all’interno dello stadio (sul cui manto erboso, tra l’altro, è in corso il consueto lavoro di risemina). Certamente le strutture del "Liberati" offrono il massimo per quanto riguarda attrezzature, palestra, vasche-ghiaccio e via di seguito, ma l’idea di allenarsi con le roventi temperature e con l’afa della conca ternana non è di certo allettante. Vedremo se saranno adottate scelte alternative (magari parziali) per il lavoro sul campo, vedi strutture del comprensorio in località collinari.

Sul fronte-allenatore si confida ovviamente nella permanenza di Liverani. Il suo contratto triennale è stato opera dei fratelli D’Alessandro, ma le qualità del tecnico non si discutono, così come la sua conoscenza dei calciatori in rosa e la stima che la piazza ripone nei suoi confronti. Dunque, Carlo Mammarella sta tentando di accordarsi con lui, non solo per quanto riguarda gli aspetti contrattuali, ma anche in merito alle richieste del tecnico su partenze e arrivi. Sembra esserci un razionale ottimismo. Il diesse rossoverde è comunque impegnato nel complicato compito di abbattere i costi relativi a rosa e staff in modo sensibile, per giunta in tempi piuttosto brevi per agevolare l’iter di cessione del Club.

Conclusi con successo il trasferimento di Tiago Casasola alla Salernitana e quello di Vincenzo Millico al Casarano, egli sta tentando di trattenere Marco Capuano che continua a essere richiesto dalla Società granata. Il capitano si è rivelato in campo e fuori uno dei migliori professionisti approdati alla Ternana nell’ultimo decennio. Sarebbe dunque un ottimo punto di riferimento per ripartire al meglio. Tra le partenze illustri si profila quella del portiere Gianmarco Vannucchi. In tal caso andrebbe a generarsi la grande occasione, attesa da tempo, per Tommaso Vitali. Il portiere classe 99, nato a Terni, ha più sempre dimostrato sicurezza e qualità, anche nelle 6 gare disputate da titolare in Serie B.