Ternana "Solidi e concreti, lo spirito è giusto"

di Augusto AusteriTERNIFere con molti abiti, comunque concrete. Un punto di forza della squadra è sempre stato quello di interpretare vari moduli e con vari elementi, anche nell’arco della stessa partita. Ma è una Ternana che sa anche portare a casa il risultato in modo eterogeneo, vedi le ultime quattro vittorie consecutive. Con Rimini e Sestri Levante sono arrivate di stretta misura, dopo seconde frazioni non spettacolari a difesa del vantaggio. I successi contro Arezzo, Ascoli e Torres sono stati esaltanti. La squadra, dunque, in questo momento-chiave si fa bella quando il contesto e il fondamentale dosaggio delle energie lo consentono, ma riesce anche a mettere da parte gli effetti speciali se occorre mantenere con freddezza il risultato. I numeri complessivi sono inequivocabili: miglior attacco e miglior difesa del girone, sul campo gli stessi punti della Virtus Entella, nonostante le gravi questioni societarie che hanno caratterizzato la prima fase della stagione. Abate, del resto, ha affermato fin dagli inizi che una caratteristica fondamentale del suo progetto sarebbe stata la solidità in fase difensiva da esprimere anche in gare abbordabili (concetto da egli espresso più volte anche di recente). Dunque, ecco i 15 "clean sheet" e le poche vere occasioni concesse agli avversari.

Giuseppe Loiacono, uno dei pilastri del reparto arretrato, spiega: "Non sempre si può vincere segnando tanti gol. Affronteremo altre squadre che lottano per salvarsi, pronte a chiudersi e a difendersi bene sotto la linea della palla. La cosa fondamentale è vincere. E’ una grande prova di forza anche trovare un gol e saperlo blindare come abbiamo fatto con il Rimini. Anche i nostri attaccanti divengono primi difensori. Vuol dire tanto e conferma che lo spirito è quello giusto". Dopo il giorno di riposo, i rossoverdi riprendono ad allenarsi oggi al "Taddei" (ore 14.30, porte chiuse) in vista della sfida di Ferrara (lunedì ore 20.30). Non sembrano esserci particolari problemi per Martella, reduce dal fastidio al quadricipite femorale accusato martedì scorso. Nella Spal sono out per squalifica il portiere titolare Galeotti e l’esterno d’attacco Parigini. Il tecnico Francesco Baldini potrà però contare su due importanti pedine che hanno scontato il turno di stop, ovvero l’attaccante-capitano Antenucci ex rossoverde e il difensore mancino Mignanelli. In porta esordirà Meneghetti. L’arbitro sarà Alessandro Silvestri di Roma, al terzo anno nella Can C. L’unico precedente con le Fere è Ternana-Rimini 1-1, nell’attuale stagione.