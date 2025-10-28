Ternana, stasera la sfida in Coppa Italia. E Ferrero attacca il tecnico Liverani

Stasera i rossoverdi sfidano il Campobasso al "Liberati" (ore 20.30) per il 2° turno eliminatorio di Coppa Italia (gara unica a eliminazione diretta). La vigilia è stata essenzialmente caratterizzata dalle critiche a Fabio Liverani da parte di Massimo Ferrero a cui non è andato giù il pareggio con l’Arezzo. "Per me è come una sconfitta – ha dichiarato ai giornalisti a margine di un incontro a Palazzo Spada con il sindaco di Terni Stefano Bandecchi – e la partita l’abbiamo persa noi. Non si difende l’1-0 e non sostituiscono Proietti e Ferrante al 56’. Diteglielo all’allenatore".

A chi gli ha chiesto se c’è qualche problema per Liverani, Ferrero ha risposto: "I problemi ce li ho io che perdo". Poi ha concluso: "Ho fatto la Champions, ricordatelo. Voglio regalare gioie a questi tifosi che stanno tutto il giorno a suonà il tamburo. La squadra è forte, forte, ma giochiamo la paura". Stasera una decina di calciatori resteranno a riposo e sarà attuato il previsto turnover. Nella lista dei 26 convocati figurano anche vari elementi del settore giovanile. I portieri sono Franchi, Morlupo e Vitali, i difensori Bianay, Biondini, Donati, Loiacono, Maestrelli, Meccariello, Rota e Valenti, i centrocampisti Bruti, Fulga, McJannet, Proietti, Romeo e Tripi, gli attaccanti Brignola, Coltorti, Durmush, Leonardi, Longoni, Orellana, Pettinari, Semeraro e Turella. Restano dunque a riposo una decina di pedine, in vista della sfida di Gubbio (domenica ore 14.30).

L’arbitro della gara odierna è Gabriele Totaro di Lecce (3° anno" nella Can C, non ha precedenti con la Ternana). Gli assistenti sono Giovanni Ciannarella di Napoli e Steven La Regina di Battipaglia, il IV ufficiale Leonardo Di Mario di Ciampino. Biglietti in vendita sul circuito VivaTicket e (dalle ore 10 a inizio gara) ai botteghini dello stadio.

Per il settore giovanile, nelle due sfide sul campo della Casertana sono arrivate una vittoria e una sconfitta.

L’Under 17 ha perso 1-0 (Di Cicco al 92’) dopo l’espulsione di Rosati che aveva anche colpito una traversa e aver fallito un rigore con D’Onofrio. L’Under 15 ha vinto 2-1 (Badini, Gambini, per i locali Martuscello). Al "Sabotino" 3-3 dell’Under 14 con l’Ascoli (doppietta di Cinti e una autorete, doppietta di Sorrentino e il gol di Chiodi per gli ospiti).