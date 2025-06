Ternana, summit tra Liverani e D’Alessandro. Il tecnico: "Oggi mi è difficile guardare al domani"

La piazza confida in notizie positive in merito alla permanenza di Fabio Liverani sulla panchina rossoverde. Il tecnico, che ha un contratto con scadenza 30 giugno 2028, nell’immediato post partita di Pescara, di certo complice la forte delusione, aveva lasciato dedurre qualche dubbio in merito: "Oggi mi è difficile guardare al domani – la sua risposta, in quella conferenza stampa, a precisa domanda in merito – e faccio fatica a digerire le sconfitte, a maggior ragione quelle immeritate come questa. Ho bisogno di tempo. Tra due-tre giorni mi vedrò con la proprietà". E come ipotizzato, sembra abbia incontrato nel tardo pomeriggio di ieri il presidente Stefano D’Alessandro per fare un primo punto dopo la mancata promozione e si spera per iniziare a programmare la stagione 2025/2026. E’ del resto già il momento di effettuare scelte importanti relative alla rosa, soprattutto per alcuni big che a livello contrattuale concluderanno la loro esperienza con la Ternana il prossimo 30 giugno. Kees de Boer è uno di essi e potrebbe non essere cosa semplice giungere al rinnovo. Per quanto riguarda Pietro Cianci, la società rossoverde può esercitare nei confronti del Catania un diritto di riscatto. Può essere un vantaggio che la scorsa estate il club etneo abbia rinunciato all’attaccante, la cui volontà e il fatto che a Terni abbia vissuto una stagione molto positiva, come sempre accade in questi casi possono divenire aspetti determinanti. Con il Catania si potrebbe instaurare anche una trattativa per Emmanuele Cicerelli. Anche lui sembra ugualmente gradire di restare in maglia rossoverde. Ma in questo caso il percorso appare tutt’altro che agevole, considerando che la Ternana avrebbe potuto riscattare il cartellino soltanto in caso di promozione.

Fabio Tito, altro ottimo protagonista, ha invece ancora un anno di contratto. Sul proprio profilo social pubblica un bel post. "Sono arrivato a Terni con tanta voglia di rivalsa – scrive tra l’altro – per cercare un riscatto a livello personale e qui ho trovato un ambiente dove non era per niente facile ripartire dopo una retrocessione che ha fatto tanto male. Abbiamo avuto la forza di creare un gruppo stupendo, una famiglia che non ha mai smesso di stare insieme fuori e dentro a quel rettangolo verde fino all’ultima goccia di sudore, dando l’anima anche se non è bastato". Il difensore mancino ringrazia tutti e la propria famiglia "supporto fondamentale nei momenti più difficili del campionato". Ha ovviamente un pensiero affettuoso ai suoi compagni di squadra "unici e speciali", con i quali spera di poter condividere ancora tanti momenti insieme.