Ternana supera Pianese 2-0: gol decisivi di Ciammaglichella e Cicerelli

TERNANA 2 PIANESE 0

TERNANA (4-3-2-1): Vannucchi; Donati, Fazzi (1’ st Maestrelli), Capuano, Martella; Corradini (21’st Vallocchia), Damiani (1’ st Ciammaglichella), De Boer; Curcio (21’ st Casasola); Cicerelli, Cianci (36’ st Tito). A disp.: Vitali, Millico, Ferrante, Aloi, Bellavigna. All.: Liverani.

PIANESE (3-4-2-1): Boer; Ercolani (34’ st Mastropietro), Pacciardi (34’ st Indragoli), Masetti; Bacchin (47’ st Ferretti), Simeoni, Proietto, Chesti; Marchesi, Colombo (12’ st Da Pozzo); Mignani (47’ s7 Xhani). A disp.: Filippis, Reali, Polidori, Spinosa, Pietrosanti, Barbetti, Falleni. All.: Formisano.

Arbitro: Tropiano di Bari.

Marcatori: 7’ st Ciammaglichella, 39’ st Cicerelli. Ammoniti: Damiani, Cicerelli, Fazzi, Simeoni, Maestrelli, Tito Recupero: 2–4. Angoli: 1–2. Spettatori: 3.042 (di cui 2.233 abbonati e 21 ospiti), incasso 7.168 euro.

Le Fere mettono in cassaforte il secondo posto. Serviva un punto, ne arrivano tre, aspetto che fa morale per una squadra che non vinceva da quattro turni ed era reduce da tre sconfitte. Liverani cambia qualche pedina rispetto alle ultime gare. Sulle corsie della difesa ci sono Donati e Martella preferiti a Casasola e Tito, in mediana rientra Corradini e la regia è affidata a Damiani. Sul fronte offensivo Curcio e Cicerelli agiscono a supporto di Cianci. Rientrano dalla squalifica Maestrelli e Millico che iniziano dalla panchina. Sono out gli infortunati Loiacono, Romeo, Donnarumma e Brignola. Nella Pianese, in porta c’è Boer e non Filippis, nel reparto arretrato Formisano opta per Pacciardi in luogo di Indagoli, in mediana per Colombo al posto di Da Pozzo. Il fischio d’inizio è preceduto dal minuto di raccoglimento in memoria di Papa Francesco. La prima conclusione è di Cianci che riceve da Cicerelli su un ribaltamento di fronte e da 25 metri non inquadra la porta. La Ternana non brilla. Per gli ospiti è facile chiudere le linee di passaggio e blindare la propria area. I toscani si rendono anche pericolosi. Al 36’ Marchesi si lancia nello spazio giusto, sta per concludere dal limite, ma Fazzi in extremis riesce ad arpionare il pallone. Due minuti dopo un velenoso sinistro di Bacchin obbliga Vannucchi a un difficile doppio intervento. Nel recupero una gran punizione di Cicerelli si infrange sul palo a portiere battuto. Dopo l’intervallo la Ternana si presenta con Maestrelli per l’ammonito Fazzi (diffidato, salterà la sfida di Chiavari come Maestrelli e Tito che nel corso della ripresa rimedieranno il cartellino giallo) e con Ciammaglichella per Damiani. Le Fere aumentano i ritmi e la fase di spinta ed proprio il talentuoso ragazzo di proprietà del Torino a sbloccare il risultato con il suo primo gol nei professionisti. Lo realizza di testa, riprendendo una grande respinta del portiere su tiro di Cianci dopo una combinazione Cicerelli-Martella. La Ternana controlla agevolmente la gara, per poi mettere al sicuro il risultato con Cicerelli che trova il varco per vie centrali e realizza dal limite il suo 19esimo gol stagionale. Nel recupero il numero 10 sfiora il 20esimo su punizione.