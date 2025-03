Ternana-Torres 3-1, la rimonta delle Fere

Terni, 2 marzo 2025 – La Ternana getta il cuore oltre l’ostacolo e, in piena emergenza a centrocampo e sotto di un gol dopo due minuti, supera nettamente la Torres restando sulla scia della capolista Entella, a 4 punti di distanza. Le Fere portano a 4 lunghezze il vantaggio sugli stessi sardi. Pronti-via e la Torres passa: difesa rossoverde impreparata, Tito in ritardo, e Zecca di testa batte Vannucchi. I rossoverdi sembrano accusare il colpo ma col passare dei minuti guadagnano campo e alla prima occasione utile pareggiano. Al quarto d’ora Curcio raccoglie il traversone di Casasola e firma l’uno a uno. La Ternana prende ancor più campo e fiducia e, tra continui ribaltamenti di fronte, al 35° va in vantaggio con un gioiello di Aloi, che si sposta la palla dal destro al sinistro e dal limite batte Zaccagno facendo esplodere il “Liberati”. La reazione della Torres si spegne in un pericoloso traversone ancora di Zecca. A inizio ripresa le Fere chiudono il match. Punizione di Tito al 55°, Casasola mette in mezzo e capitan Capuano sigla il 3 a 1 sottoporta. Per il resto la Ternana controlla senza affanni.

TERNANA (4-2-3-1): Vannucchi, Casasola, Loiacono, Capuano, Tito, Vallocchia, Aloi, Donati (39' Millico sv), Curcio (39' st Martella sv), Cicerelli (39' st Brignola sv), Cianci(30' st Ferrante). Allenatore: Abate

TORRES (3-4-2-1): Zaccagno, Idda, Antonelli, Fabriani, Zecca, Giorico, Brentan (25' st Carboni), Guiebre, Fischnaller, Varela (32' st Diakité sv), Zamparo (11' st Mastinu). Allenatore: Greco

ARBITRO Grasso di Ariano Irpino

SPETTATORI 6.226 (di cui oltre 500 ospiti).

Ste.Cin.