Ternana travolta a Bari. Senza gioco, né mordente

BARI

3

TERNANA

1

BARI (4-3-3): Brenno, Dorval, Di Cesare (15’ pt Matino), Vicari, Ricci, Edjouma (33’ st Pucino), Benali, Maita, Kallon (19’ st Achik), Nasti (33’ st Lulic), Sibilli. A disp.: Pissardo, Bellomo, Astrologo, Faggi, Zuzek, Acampora, Aramu, Morachioli. All. Marino

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli, Diakite, Sorensen, Lucchesi (33’ st Boloca), Casasola, Marginean, Labojko (14’ st De Boer), Carboni (24’ st Favasuli), Luperini (14’ st Pyyhtia), Raimondo, Distefano (24’ st Zuberek). A disp.: Brazao, Vitali, Bonugli, Faticanti, Della Salandra, Dionisi. All. Breda

ARBITRO: Perenzoni di Rovereto

MARCATORI: 41’ st Ricci, 43’ st Nasti, 38’ st Dorval, 42’ st Diakite

NOTE: Spettatori 13.928. Ammoniti: Kallon, Labojko, Lucchesi, Raimondo. Angoli: 5 a 6. Recupero: 3’ e 4’

TERNI – La Ternana comincia molto male il nuovo anno franando a Bari, in una gara che a parte l’inizio è da dimenticare per l’inconsistenza palesata dalla squadra che stavolta non ha mostrato la grinta necessaria e la capacità di reagire. Contro i pugliesi Breda ha confermato il 4-3-1-2, proponendo Luperini nel ruolo di trequartista e come titolari il giovane Marginean ed il neo acquisto Carboni. Le Fere sono partite bene marcando a proprio favore i primi 20 minuti di gioco in cui Distefano ha avuto due buone occasioni, ma poi il Bari ha preso il sopravvento, complici anche molti errori dei rossoverdi, e dopo le occasioni di Maita (36’) e di Nasti (37’), ben neutralizzate da Iannarilli, ha steso la Ternana nel giro di 2 minuti. Al 41’, infatti, è Ricci a portare in vantaggio i padroni di casa che poi raddoppiano al 43’ con Nasti. Nella ripresa i pugliesi hanno gestito la partita senza affanni, tenendo a bada una Ternana incapace di pungere e che è stata salvata due volte dai legni: al 23’, infatti, il palo ha negato la rete a Sibilli mentre al 28’ è stata la traversa a fare altrettanto sul tiro di Achik. Le Fere, come detto, non hanno avuto la benché minima forza di reazione tanto che 38’ il Bari ha calato il tris con Dorval, che ha segnato con estrema facilità sull’assist di Achik in quanto lasciato in piena libertà di azione nell’area rossoverde. Diakite, nel finale (42’), ha siglato la rete della bandiera con un preciso diagonale in area, ma oramai la gara era già chiusa. I rossoverdi hanno evidenziato una preoccupante involuzione non soltanto nel gioco ma anche nel carattere e nel modo di affrontare la sfida, uscendone malconci e con un carico di problemi che, in parte, dovranno essere risolti prima possibile nella corrente sessione del calciomercato. Nelle ultime tre partite la Ternana ha conquistato un solo punto, quello in casa col Pisa nel boxing-day, e la classifica resta preoccupante.

Massimo Ciaccolini