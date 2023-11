Ternana verso lo scontro-salvezza . Breda cerca punti contro lo Spezia

Domenica le fere saliranno a La Spezia con l’auspicio che possa ripetersi quanto avvenuto il 3 ottobre 2015, alla prima di Roberto Breda sulla panchina della Ternana. Il tecnico trevigiano, che nella stagione sportiva 20152016 subentrò all’esonerato Mimmo Toscano alla sesta di andata dopo il breve traghettamento, alla quinta giornata, di Stefano Avincola, cominciò infatti con una bella vittoria la sua avventura in rossoverde poi conclusasi con una tranquilla salvezza. Nell’occasione le fere superarono il Novara al "Liberati" per 2 a 0 grazie alle reti segnate nel giro di due minuti da Falletti e Ceravolo. La speranza, dunque, è che anche nello scontro-salvezza con lo Spezia in programma al "Picco" (ore 16.15) Breda possa ricominciare come otto anni fa, sfatando peraltro il precedente negativo proprio coi liguri nel turno successivo alla citata gara col Novara, quando la Ternana perse 1 a 0 al termine di una partita sfortunata. Ieri il tecnico ha diretto una doppia seduta di lavoro al "Taddei", a porte chiuse, dove la squadra si ritroverà anche oggi pomeriggio. Nel frattempo, lo Spezia ieri ha recuperato, in trasferta, la gara con il Lecco pareggiando 0 a 0. Con l’equa spartizione della posta in palio i liguri e i lombardi sono saliti a quota 9 punti in classifica, tre più della Ternana. La sfida del "Picco", dove peraltro il tecnico delle aquile Massimiliano Alvini si gioca la panchina, rappresenta uno snodo cruciale per la salvezza della squadra rossoverde attesa da un impegno difficile anche sotto l’aspetto ambientale.

Arbitro: Spezia-Ternana sarà diretta da Simone Sozza di Seregno con l’assistenza di Mario Vigile di Cosenza ed Emanuele Yoshikawa di Roma 1, oltreché del "Quarto Ufficiale" Matteo Canci di Carrara. Al V.A.R. Daniele Chiffi di Padova e A.V.A.R. Daniele Minelli di Varese.

Tifosi: sabato, alle ore 11, presso la propria sede, il Centro Coordinamento Ternana Clubs consegnerà una targa di ringraziamento all’ex capitano delle fere Marino Defendi, svincolatosi questa estate per fine contratto ed attualmente tesserato con la Narnese. Nell’occasione sarà presentato il giaccone invernale della linea di abbigliamento del tifoso rossoverde, in collaborazione con 2 Esse Sport.