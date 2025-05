Ternana-Vicenza: sfida decisiva al Liberati per l'accesso alla finale

La squadra è pronta, i tifosi anche. Per la sfida che vale l’accesso alla finale il "Liberati" si presenterà con le curve al top delle presenze e pochi spazi vuoti negli altri settori. A ieri sera i biglietti venduti erano circa 7.600 (inclusi 862 per il settore ospiti, in questo caso il dato è definitivo). Nel doppio confronto il team veneto sembrava puntare molto sul fattore campo, che del resto ha avuto grande peso specifico nella stagione regolare. La Ternana ha confezionato un prezioso e meritato 0-0, che non consente comunque distrazioni di sorta, seppure il Vicenza formato trasferta non sia apparso impeccabile.

"E’ un po’ la dinamica di quasi tutte le squadre – spiega Fabio Liverani – spingere di più in casa con il sostegno del pubblico e abbiamo visto domenica come una piazza come Vicenza ti trascini. Ma queste sono sfide diverse da quelle di campionato. Si torna a giocare dopo 72 ore, la fatica si fa sentire per tutti e possono subentrare tanti fattori. Credo possa esserci un equilibrio simile all’andata. Avrà la meglio chi avrà più fame e determinazione, chi concederà meno e sarà in grado di approfittare dell’episodio".

In casa rossoverde ci sono dei rientri, ma anche pedine non al meglio. E si deve anche tenere conto dell’ipotesi-supplementari. L’autostima del gruppo appare comunque in crescita: "Chi sarà a disposizione ha un minutaggio. Ci sono calciatori che hanno una percentuale di rischio, ma è una partita da dentro o fuori e dunque, se occorre, li utilizzerò. Per le scelte mi prenderò tempo fino all’ultimo. Guardando i ragazzi negli occhi ho capito che tutti vogliono esserci. Sono consapevoli di aver giocato una partita di grande personalità in un grande stadio come quello di Vicenza, ma basta poco per tornare indietro, o anche per fare un ulteriore passo in avanti".

I tifosi: "Li ho sempre ringraziati e ho grande rispetto per loro. È un momento cruciale e sapere che le curve sono andate subito esaurite non è una novità per me che conosco bene il pubblico. Coloreranno lo stadio – conclude Liverani – e ci spingeranno".

Rispetto alla gara del "Menti" tornano disponibili Ciammaglichella e Millico, utili opzioni a gara in corso pur senza forzarne l’impiego. Restano indisponibili Loiacono, Krastev e de Boer. L’undici non dovrebbe discostarsi da quello di domenica scorsa. Anche stavolta sembra esserci il ballottaggio Cianci-Ferrante. Stefano Vecchi ritrova Ferrari che ha scontato il turno di squalifica. L’attaccante argentino è in grande condizione e di recente ha segnato gol pesanti. Oltre a lui, dovrebbero esserci dal primo minuto De Col e Carraro in mediana.

COSI’ IN CAMPO. Stadio "Libero Liberati" ore 20.00.

TERNANA (3-4-2-1): Vannucchi; Donati, Capuano, Martella; Casasola, Aloi, Vallocchia, Tito; Curcio, Cicerelli; Cianci. All.: Liverani.

VICENZA (3-5-2): Confente; Cuomo, Leverbe, Sandon; De Col, Carraro, Ronaldo, Zonta, Costa; Ferrari, Rauti. All.: Vecchi.

ARBITRO: Mucera di Palermo.

Augusto Austeri