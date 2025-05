Ternana Women lancia 'Hola': libro multimediale per giovani calciatrici

TERNI – La Ternana Women è in vetta anche per le iniziative dedicate alle nuove generazioni. "Hola", libro innovativo e multimediale (autore Philip Osbourne, illustrazioni di Roberta Procacci), narra di una giovane calciatrice rossoverde, associando tecnologia e valori sociali. Dopo l’anteprima dello scorso marzo a Terni, all’Auditorium Bortolotti di Narni si è svolta con il patrocinio del Comune la presentazione del libro versione Beta alle scuole della città (che ospita al "Gubbiotti" le gare interne della squadra appena promossa in Serie A). Il primo "Hola" (2024) ha vinto l’SGS Grassroots Awards ed è candidato agli Uefa Grassroots Awards. Per questa seconda edizione, Dario Gulli di Almond Entertainment e "Play Curio" (azienda coreana) hanno creato un’applicazione che trasforma la lettura in video interattivi, giochi educativi e realtà aumentata. Il progetto è stato ideato e voluto da Stefano Bandecchi presidente Ternana Women, dall’AD Paolo Tagliavento, dalla direttrice Isabella Cardone, con il contributo di Deborah Salvatori Rinaldi ex calciatrice e attuale responsabile comunicazione.