Ternana Women trionfa 7-0 contro Pavia Academy e vola in Serie A

TERNANA WOMEN 7 PAVIA ACADEMY 0

TERNANA: Ghioc (27’ st Sacco), Massimino (27’ st Quazzico), Pacioni, Corrado, Vigliucci, Lombardo (32’ st Santoro), Regazzoli, Petrara (17’ st Battistini), Bonetti, Moraca (27’ st Porcarelli), Pirone. A disp. Ciccioli, Fusar Poli, Zannini, Ripamonti. All. Cincotta.

PAVIA: De Bona, Aversa, Venturini, Bianchi, Dugo, Casini, Polillo (22’ st Semplici), Galdini (38’ st Modesti); Demaio; Alborghetti (22’ st Corda), Lazzari (38’ st Terni). A disp: Giordano, Peri, Uzqueda. All. Cassaro.

Arbitro: Ventrone di Roma 1.

Reti: 9’ pt Moraca, 38’ pt e 45’ st Bonetti; 13’st, 20’ st, 23’ st e 47’ st Pirone. Espulse: 4’ st Aversa, 28’ st Demaio. Ammonita Pacioni

TERNI Le rossoverdi concludono al primo posto la grande stagione del salto in Serie A. Al "Gubbiotti" di Narni va in scena l’ennesima golaeda. Da segnalare il poker di Pirone e la standing ovation per Santoro all’ultima partita in carriera. I grandi numeri della Ternana: 79 punti, 81 gol realizzati (miglior attacco), 18 al passivo, 25 vittorie, 4 pareggi, una sconfitta. La programmazione per la massima serie è già iniziata, con l’obiettivo di non essere una semplice comparsa.

Augusto Austeri