Torres-Ternana 1-1: Dubickas sbaglia un rigore, poi si riscatta firmando il pari
Esordio con un pareggio per la nuova presidente rossoverde, Claudia Rizzo
Terni, 20 settembre 2025 – Primo pareggio stagionale dei rossoverdi e terzo risultato utile consecutivo, al cospetto della nuova presidente Claudia Rizzo presente in tribuna al “Vanni Sanna”.
La squadra di Liverani inizia bene per manovra, ma produce soltanto due conclusioni fuori misura di Ferrante a Orellana. La Torres sfiora il vantaggio con Musso che spara a lato a due passi da D’Alterio. Lo stesso attaccante fa centro al 43’ portando in vantaggio i suoi, anche a seguito delle incertezze di Bianay Balcot, Maestrelli e dello stesso portiere rossoverde. Nel recupero Petriccione è decisivo su un colpo di testa di Meccariello.
All’11’ della ripresa una trattenuta in area di Fabriani su Garetto è punita con il rigore. Dubickas va sul dischetto e spara sopra la traversa. Il lituano si riscatta al 17’ firmando il pari (assist di Meccariello su azione da calcio d’angolo). I rossoverdi continuano a spingere, rendendosi pericolosi soprattutto con un colpo di testa di Maestrelli di poco alto. La Torres si rivede nel finale con una girata di Di Stefano che sfiora la traversa.
TORRES (3-4-2-1): Petriccione, Fabriani, Idda, Mercadante, Scheffer (20’ st Zecca), Sala, Masala (20’ st Brentan), Nunziatini (37’ st Di Stefano), Lunghi (37’ st Bonin), Diakitè (24’ st Starita), Musso. A disp.: Marano, Giorico, Biagetti, Dumani, Zambataro, Carboni, Stangoni. All. Pazienza
TERNANA (3-4-1-2): D’Alterio, Donati, Meccariello (20’ st Capuano), Maestrelli, Bianay Balcot (29’ st Romeo), Garetto, Vallocchia, Ndrecka, Orellana (29’ st McJannet), Dubickas, Ferrante (29’ st Leonardi). A disp.: Viali, Morlupo, Tripi, Leonardi, Brignola, Valentini, Longoni, Proietti, Biondini Durmush. All. Liverani
ARBITRO: Dorillo di Torino
Marcatori: 43’ pt Musso, 17’ st Dubickas
Note: osservato minuto di raccoglimento per la scomparsa dello sciatore azzurro Matteo Franzoso. Spettatori: 2.816 (di cui 2 ospiti). Ammoniti: Bianay Balcot, Ferrante, Masala, Pazienza, Maestrelli. Angoli: 1 - 5. Recupero: 2 - 6
Continua a leggere tutte le notizie di sport su