Una Ternana in picchiata. A Modena l’ennesimo ko

MODENA (4-3-2-1): Seculin, Oukahdda, Zaro, Riccio, Cauz (15’ pt Ponsi), Magnino, Gerli, Palumbo (22’ st Pergreffi), Tremolada (22’ st Bozhanaj), Duca (7’ st Manconi), Strizzolo (7’ st Falcinelli). A disp. Vandelli, Cotali, Guiebre, Battistella, Giovannini, Abiuso, Bonfanti. All. Bianco

TERNANA (3-5-2): Iannarilli, Mantovani, Sorensen, Lucchesi (28 st Distefano), Diakitè (14’ st Casasola), Luperini, Pyyhtia, Favasuli (14’ st Corrado), Celli (14’ st Raimondo), Falletti, Favilli (33’ st Dionisi). (Vitali, Brazao, Travaglini, Viviani, De Boer, Marginean, Garau). All. Lucarelli

Arbitro: Perenzoni di Rovereto

Reti: 17’ pt Palumbo, 12’ st Falcinelli, 49 Dionisi

NOTE: Spettatori 8.875 (528 ternani). Ammoniti: Luperini, Ponsi, Diakite, Falcinelli, Seculin.

A Modena la Ternana si presenta con tante novità in formazione ma anche l’esito finale della gara coi canarini è negativo per la squadra di Lucarelli. Le fere hanno prodotto solo un forcing negli ultimi venti minuti, accorciando le distanze in pieno recupero grazie alla prima rete in maglia rossoverde di Dionisi, ma la sostanziale evanescenza con cui hanno approcciato alla contesa ha vanificato il pur arrembante finale di una partita già compromessa dalle reti dell’ex Palumbo e di Falcinelli. Non c’è stata, insomma, l’auspicata reazione dopo il tonfo al "Liberati" col Brescia e adesso la Ternana si ritrova al penultimo posto in classifica, scavalcata dal Lecco che deve ancora recuperare due gare e con un solo punto in più rispetto al fanalino di coda Feralpisalò. Al "Braglia", sospinta da oltre 500 tifosi, la Ternana ha iniziato col piede sbagliato. Va sotto dopo appena un minuto, ma il gol di Duca viene annullato dall’arbitro a seguito del consulto col V.A.R., e ricade al 17’ con la rete – stavolta regolare – dell’ex rossoverde Palumbo che porta in vantaggio gli emiliani concludendo imparabilmente in area. L’ex capitano delle fere non esulta e sembra quasi malinconico in volto. La Ternana non si rende pericolosa come dovrebbe per recuperare il risultato, anzi sono i padroni di casa a sfiorare il raddoppio al 46’ con Strizzolo. Nella ripresa il trend della partita non sembra cambiare e Falcinelli, appena entrato, dapprima (10’) manca una buona opportunità dentro l’area e poi (12’) non fallisce il gol spedendo nel sacco una ribattuta di Iannarilli sul tiro di Magnino. Lucchesi, al 19’, non trova la deviazione giusta di testa in area sul tiro dalla bandierina di Falletti ma al 32’ è bravo Iannarilli a deviare in angolo una conclusione dal limite di Manconi. Raimondo, invece, ci prova al 44’ con una rovesciata a due passi da Seculin che respinge. Nulla può il portiere del Modena sul tiro al volo in area di Dionisi che accorcia le distanze, ma la frittata è già fatta per le fere.