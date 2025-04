Terni FC e Umbertide Agape pareggiano 1-1: playoff rimandati per Agape

TERNI FC 1 UMBERTIDE AGAPE 1

TERNI FC: Iurino, Barrow, Domiziani (32’ st Dianda), Leonardi (43’ st Virgilio), Ravanelli, Fiaschetti, Carletti, Mainardi (32’ st Pettorossi), Principi, Rossi (32’ st De Santis), Pucci. A disp Bonomo, Gigliotti, Gaggiotti, Pacilli, Neri. All. Romano Tozzi Borsoi.

UMBERTIDE AGAPE: Landi, Luchetti, Benedetti, Ndedi Rodrigue, Grilli, Montani, Nicoletti (19’ st Altameni), Volpi (45’ st Xhafa), Bigarelli (39’ st Aversario), Corrado, Polidoro (35’ st Giuliani sv). A disp Pucci, Pazzaglia, Paciotti, Bennani, Capati. All. Marco Sabatini.

Arbitro: Biancalana di Terni.

Marcatori: Corrado 33’ pt, Principi 34’ st

Note: ammoniti: Polidoro, Benedetti, Sabatini, Principi, Montani.

Un punto per uno fra Terni Fc e Umbertide Agape che lascia amaro in bocca alla formazione di Sabatini che, in caso di vittoria, avrebbe blindato matematicamente i playoff. Agape in vantaggio al 33’ quando Corrado indovina il diagonale giusto. Nella ripresa sbuca Principi e firma il pari a 11’ dal 90’. Finisce 1-1. Per l’Agape tutto rimandato a domenica prossima. Il Terni Fc già pensa alla prossima stagione.