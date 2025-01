Terni Fc, gol e rimpianti. Pari con il Sansepolcro

TERNI FC2V.A. SANSEPOLCRO2

TERNI FC: Bonomo, Dianda, Flavioni, Mengoni, Gaggiotti, Romeo, Rossi, Leonardi, Quondam (30’ st Hernandez), Carletti, Pucci. A disp. Scopel, Barrow, Gigliotti, Rocci, Pettorossi, Bernabucci, Cinotti, Diaz Verde. All. Tozzi Borsoi.

V.A. SANSEPOLCRO: Vassallo, Carbonaro, Tersini, Gorini (16’ st Petricci), Lorenzoni, Adreani, Bruschi (16’ st Brizzi) Gennaioli, Bartoccini, Pasquali, Barculli (29’ st Corsini). A disp. Mariangioli, Del Siena, Innocentini, Quadroni, Mariotti, Valori. All. Armillei.

Arbitro: Pannacci di Perugia.

Marcatori: 6’ pt Bartoccini (S), 13’ Pt Barculli (S), 15’ pt Mengoni (T), 37’ pt Pucci (T).

NOTE: spettatori 250 circa. Ammoniti: Leonardi, Tozzi Borsoi. Vassallo para un rigore a Leonardi al 35’ st. Recupero: pt 2’, st 4’.

Gol e spettacolo allo Strinati fra Terni Fc e Sansepolcro in un 2-2 che consente ai biturgensi di allungare in vetta. La Narnese, infatti, esce sconfitta 2-1, a sorpresa, in casa, contro l’Umbertide Agape e i bianconeri di Armillei si portano così a più 3 su Narnese e Cannara. Una partita che si infiamma fin dalle primissime battute. Sei minuti e Bartoccini la sblocca subito portando avanti il Sansepolcro. Sulle ali dell’entusiasmo i bianconeri di Armillei continuano a macinare gioco e al 15’ il classe 2006 Barculli trova la staffilata da fuori che batte Bonomo per il 2-0. Sembra mettersi davvero male per il Terni Fc che però accorcia subito le distanze con Mengoni. Un gol che cambia l’inerzia della gara. La formazione di Tozzi Borsoi, infatti, guadagna consapevolezza e trova anche il 2-2 prima dell’intervallo quando il giovane Pucci supera Vassallo per il gol che manda le due squadre all’intervallo in parità. Nella ripresa il Sansepolcro parte forte, il Terni Fc si difende e riparte e nel finale ha anche l’occasione per conquistare la vittoria. L’arbitro Pannacci assegna infatti un penalty ma la maledizione dagli undici metri del Terni Fc continua. Stavolta è Leonardi a farsi ipnotizzare da Vassallo e il 2-2 è cosa fatta. Punto d’oro per il Sansepolcro, amaro in bocca per il Terni Fc.