Terni, tris nel derby. Piegata anche la Narnese. Le reti nel primo tempo
Nella ripresa gli ospiti accennano una reazione ma il risultato non cambia
TERNI FC 3 NARNESE 0
TERNI FC (4-2-3-1): Cunzi, Esposito, Flavioni, Mattia, Ponti, Gaggiotti, Mainardi, Mattia, Mengoni (36’st Betti), Principi (36’ st Hernandez), Bagnato (25’ t Leonardi), Giacomelli (13’st Pucci). A disp.: Catalani, Barrow, Domiziani, Bruschi, Santi. All.: Romano Tozzi Borsoi.
NARNESE (4-3-3): Pitaro, Mora (39’ t Martini), Pinsaglia, Bernardini (9’st Principi), Blasi, Rodriguez, Rossi L. (5’st Bordi) Petrini, Perotti, Leone, Colangelo (35’st Manni). A disp.: Bracaj, Rossi E., Fontana, Aldovrandi, Adama. All.: Marino Defendi.
Arbitro: Matteo Della Porta di Benevento (Donati Guerrieri e Krikku).
Marcatori: 12’ pt Mainardi, 19’ pt Bagnato, 33’ pt Mengoni (T).
NOTE: spettatori 500 circa. Ammoniti: Bernardini, Laureti, Ponti, Mattia, Rodriguez. Recupero: pt 2’, st 4’.
TERNI - Il Terni Fc manda un chiaro messaggio al campionato, battendo 3-0 la Narnese in un derby sempre molto sentito. La formazione di Tozzi Borsoi difende così la vetta del campionato, insieme ad Angelana e Pietralunghese. Amaro in bocca per i rossoblù di Defendi che adesso, come il Terni Fc, torneranno in campo mercoledì nel ritorno delle semifinali di Coppa: Narnese-Pierantonio e Atletico Bmg-Terni Fc.
In entrambi i casi si parte dal 2-2 dell’andata. Il derby si sblocca dopo 12 minuti quando Mainardi anticipa tutti e batte Pitaro. Raddoppio che arriva al 19’ e porta la firma del grande ex Bagnato, bravo a battere Pitaro con una botta violenta che si infila sotto la traversa. Prima dell’intervallo il Terni Fc archivia la pratica calando anche il tris.
Bernardini perde palla, Mengoni ne approfitta e lascia partire una sventola sulla quale Pitaro non è esente da colpe. Nella ripresa la Narnese accenna una reazione ma il Terni Fc si limita ad amministrare il triplo vantaggio con la testa già all’impegno di mercoledì.
