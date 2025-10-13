Acquista il giornale
Terni, tris nel derby. Piegata anche la Narnese. Le reti nel primo tempo

Nella ripresa gli ospiti accennano una reazione ma il risultato non cambia

di NICOLA AGOSTINI
13 ottobre 2025
TERNI FC 3 NARNESE 0

TERNI FC (4-2-3-1): Cunzi, Esposito, Flavioni, Mattia, Ponti, Gaggiotti, Mainardi, Mattia, Mengoni (36’st Betti), Principi (36’ st Hernandez), Bagnato (25’ t Leonardi), Giacomelli (13’st Pucci). A disp.: Catalani, Barrow, Domiziani, Bruschi, Santi. All.: Romano Tozzi Borsoi.

NARNESE (4-3-3): Pitaro, Mora (39’ t Martini), Pinsaglia, Bernardini (9’st Principi), Blasi, Rodriguez, Rossi L. (5’st Bordi) Petrini, Perotti, Leone, Colangelo (35’st Manni). A disp.: Bracaj, Rossi E., Fontana, Aldovrandi, Adama. All.: Marino Defendi.

Arbitro: Matteo Della Porta di Benevento (Donati Guerrieri e Krikku).

Marcatori: 12’ pt Mainardi, 19’ pt Bagnato, 33’ pt Mengoni (T).

NOTE: spettatori 500 circa. Ammoniti: Bernardini, Laureti, Ponti, Mattia, Rodriguez. Recupero: pt 2’, st 4’.

TERNI - Il Terni Fc manda un chiaro messaggio al campionato, battendo 3-0 la Narnese in un derby sempre molto sentito. La formazione di Tozzi Borsoi difende così la vetta del campionato, insieme ad Angelana e Pietralunghese. Amaro in bocca per i rossoblù di Defendi che adesso, come il Terni Fc, torneranno in campo mercoledì nel ritorno delle semifinali di Coppa: Narnese-Pierantonio e Atletico Bmg-Terni Fc.

In entrambi i casi si parte dal 2-2 dell’andata. Il derby si sblocca dopo 12 minuti quando Mainardi anticipa tutti e batte Pitaro. Raddoppio che arriva al 19’ e porta la firma del grande ex Bagnato, bravo a battere Pitaro con una botta violenta che si infila sotto la traversa. Prima dell’intervallo il Terni Fc archivia la pratica calando anche il tris.

Bernardini perde palla, Mengoni ne approfitta e lascia partire una sventola sulla quale Pitaro non è esente da colpe. Nella ripresa la Narnese accenna una reazione ma il Terni Fc si limita ad amministrare il triplo vantaggio con la testa già all’impegno di mercoledì.

© Riproduzione riservata

