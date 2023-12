Terzi in classifica al pari del Perugia. Gli abruzzesi sono in palla: è partita la rincorsa alla vetta

Tre vittorie consecutive, frutto di undici gol fatti e uno solo subito: a Pescara sembra davvero essere tornata Zemlandia, con la squadra che, dopo un mese difficile fatto di pareggi e sconfitte, è ripartita non solo sul piano delle vittorie, ma soprattutto su quello del convincere, attraverso un calcio spumeggiante, una difesa solida e un attacco che funziona a meraviglia. E nonostante le condizioni di salute del tecnico Zeman destino non poche preoccupazioni tra tutti gli appassionati di calcio (il boemo lunedì è stato colto da un lieve malore che ha reso necessario il ricovero in ospedale: probabilmente salterà la trasferta ad Ancona, ndr), la tifoseria è tornata a divertirsi. Gli abruzzesi occupano attualmente il terzo posto in classifica a quota 30 punti, in coabitazione con il Perugia e si candidano a recitare un ruolo di assoluti protagonisti nei prossimi playoff (Cesena e Torres viaggiano ormai ad un ritmo che sembra irraggiungibile). Nove gol realizzati nelle ultime due gare contro Pontedera (0-5) e Olbia (4-0), sono la tangibile testimonianza di una formazione che verrà ad Ancona per fare il colpaccio e tentare l’impresa di rientrare nelle corsa a una promozione diretta che, ora come ora, sembra un autentico miraggio. A raccontare l’umore che si respira all’interno del gruppo è stato il difensore Filippo Pellacani, in occasione della cena natalizia della squadra: "Il Pescara ultimamente sta segnando tanto e non stiamo prendendo molti gol, ed è una cosa molto positiva. Così come fare tanti gol e siamo felici che si sono sbloccati anche Merola e Cuppone. Possiamo anche vincerle tutte le prossime gare perché abbiamo le potenzialità per farlo. Adesso ragioniamo un passo alla volta e vediamo verso la fine della stagione dove saremo in classifica". Parole che dimostrano, semmai ce ne fosse stato bisogno, la forte autostima che c’è all’interno del gruppo. Merito anche del presidente Daniele Sebastiani, nonostante le forti contestazioni della tifoseria di cui è stato oggetto negli ultimi anni, che ha sempre avuto la massima fiducia nel tecnico e nella squadra, anche nei momenti più difficili, come ha egli stesso affermato dopo la vittoria con l’Olbia: "Non eravamo brocchi prima e non siamo fenomeni ora". Lo stesso Sebastiani ha poi voluto rassicurare tutti sulle condizioni di salute di Zeman: "Il mister sta molto meglio, ha fatto la tac e non ha nulla di preoccupante. Avrà bisogno di qualche giorno di riposo, ma tutto sommato l’allarme è rientrato". Il Pescara, lo ricordiamo, torna ad Ancona a distanza di due anni dall’ultima volta: nel doppio confronto del 2021-22, i biancazzurri, allora allenati da Gaetano Auteri, vinsero 2-1 nella prima giornata contro la debuttante Ancona Matelica, pareggiando al ritorno ad Ancona per 1-1. Inserita l’anno scorso nel girone C, la squadra ha raggiunto le semifinali dei playoff, venendo eliminata dal Foggia ai rigori. Pugliesi che poi persero con il Lecco oggi in serie B.

g. m.