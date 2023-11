Tifosi. Biglietti in vendita fino a questa sera

Anche a Cesena, la Vis sarà seguita da un buon numero di tifosi. I biglietti per il settore ospiti dello stadio Manuzzi sono disponibili fino alle ore 19 di stasera sul circuito on-line Vivaticket e presso i punti vendita abilitati. Il prezzo è di 14 euro per l’intero, 11 euro per il ridotto (donne, invalidi, militari, over 65), 8 euro per gli

under 18, 5 euro per gli under 14. Punto vendita ufficiale Caffè Zongo, altri punti vendita abilitati Tabaccheria Binda e Trony Pesaro. Domani a Cesena (ore 20,45) sono attesi quasi 10.000 spettatori (oltre 6.000 gli abbonati). La media stagionale del Manuzzi è di 10.441 presenze, la seconda di tutta la serie C dopo Catania.

Settore giovanile. La Primavera vissina di mister Sandreani sarà di scena oggi a Taranto (14,30) in casa del fanalino di coda. Under 17, U16 e U15 di scena domani, tutte in casa (Supplementare Benelli), rispettivamente contro Monterosi (ore 12), Perugia (ore 15) e Monterosi (10,30).