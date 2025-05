Tifosi francesi a Spezia-Cremonese: l'amore per le Aquile oltre confine

La fede per i colori bianchi è diffusa addirittura all’estero. Ad assistere al match Spezia-Cremonese i tifosi francesi Quentin Ribiere, Nicola Sevenier, Yohan Bertagna e Rayan Hassani. "Siamo venuti da Lione per vedere le Aquile – spiega Bertagna –, siamo sostenitori dell’Olympique Lyonnais e dello Spezia. Il mio amore per Spezia è legato alle mie origini, mio nonno è Jacques Bertagna, i suoi antenati sono Renzo e Tito Luigi Bertagna di Arcola. Venerdì abbiamo visto, per la prima volta, lo Spezia al ‘Picco’ insieme a Massimo Lombardi e alla sua famiglia, persone molte simpatiche che mi hanno fatto amare ancora di più i colori bianchi. La partita è stata frustrante ma anche molto emozionante, abbiamo tifato fino alla fine sperando nel 3 a 3. Ora dobbiamo vincere contro il Cosenza per assicurarci il terzo posto". La chiosa è all’insegna della speranza: "Mi piacerebbe molto rivedere lo Spezia in Serie A, con una buona gestione societaria potrebbe restarci per anni. Fu bellissimo seguire la squadra quando fu promossa in A nel 2020. L’obiettivo è tornare nella massima serie, dobbiamo continuare a sostenere i giocatori. Forza Spezia!".

Fabio Bernardini