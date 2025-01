Tigrotti rimontati al Piola. Ferri illude la Pro Patria. Novara piazza il ribaltone. Crisi nera per Colombo

La Pro Patria cade anche nel derby del Ticino al Silvio Piola contro il Novara: inizio di anno nuovo davvero pessimo, i bustocchi non sono riusciti ancora a muovere la classifica. I tigrotti di Riccardo Colombo (niente conferenza post partita) sono nei guai: solo tre punti di vantaggio sulla retrocessione diretta. Eppure la gara si era messa bene dopo il vantaggio siglato da Ferri, servito da Mehic. Nel secondo tempo la rimonta dei padroni di casa. Tutto in soli tre minuti. Prima, al 27’ l’aggancio di Da Graca, al debutto con la casacca del Novara, imbeccato da Owusu. Poi, alla mezz’ora, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, è Lorenzini con un colpo di testa a portare in vantaggio i padroni di casa. Nel finale di partita, una Pro Patria disperata cerca il pari, con protagonista Beretta: al terzo di recupero gli viene annullato un gol per fallo di mano ravvisato dal direttore di gara, poi appena due minuti dopo, è un legno della porta avversaria a negargli la rete del possibile pareggio.

Luca Di Falco