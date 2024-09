“Sandro olé, olé”: il ritorno di Tonali dopo 10 mesi. La reazione dei tifosi Newcastle

Newcastle, 30 agosto 2024 – Dopo Nicolò Fagioli, che era tornato a disposizione nella partita tra Bologna e Juventus nello scorso campionato di Serie A, anche Sandro Tonali ha scontato la squalifica ed è tornato in campo con il suo Newcastle nella sfida contro il Nottingham Forest, valevole per il primo turno di Carabao Cup. Il centrocampista di Lodi, che nell’estate del 2023 venne acquistato dal Newcastle per una cifra intorno agli 80 milioni, nel corso della passata stagione venne travolto dallo scandalo scommesse, costringendolo a rimanere lontano dai campi di gioco per 10 mesi. Tuttavia, dopo un attesa lunghissima nella quale il Newcastle non ha potuto usufruire del giocatore fortemente voluto da Eddie Howe (allenatore dei magpies), Sandro Tonali è tornato in campo, giocando ben 62 minuti nella sfida contro il Nottingham Forest, contribuendo decisamente alla vittoria della sua squadra.

I tifosi lo sostengono

Già da prima della partita, Eddie Howe aveva parlato in conferenza stampa dell’ottima forma di Sandro Tonali, alludendo al fatto che molto probabilmente il giocatore italiano sarebbe stato titolare, e dall’ inizio della partita Sandro ha collezionato 33 tocchi totali, una precisione dei passaggi del 79%, 1 tiro in porta e il 50% dei duelli vinti. Un rientro niente male, se si pensa soprattutto al fatto che il calciatore era stato per molti mesi lontano dai campi di gioco e che quindi doveva recuperare completamente il ritmo partita. Al minuto 62, poi, Sandro è stato sostituito da Sean Longstaff, centrocampista inglese classe ’97, autore del rigore decisivo che ha permesso ai magpies di passare al secondo turno nella Coppa di Lega inglese. Sicuramente una serata positiva per Tonali e per il suo Newcastle, con l’azzurro che a fine partita è stato acclamato dai tifosi bianconeri, che non hanno mai smesso di credere nelle sue capacità. Fin dal momento della squalifica, infatti, la società, l’allenatore e i sostenitori del Newcastle sono sempre stati vicini al giocatore ex Milan, con questi ultimi che hanno voluto ribadire ciò al termine della sfida facendo partire il coro “Sandro olé, olé, olé” dalle tribune. La prossima sfida del Newcastle sarà in Premier League contro il Tottenham, che andrà in scena domenica alle 14:30 al St. James’ Park di Newcastle, ed è molto probabile che il centrocampista azzurro possa scendere nuovamente in campo dal primo minuto. Una bella notizia, quella del suo ritorno, anche per la nostra nazionale, con Spalletti che potrà nuovamente contare su un ottimo centrocampista di qualità e di sostanza come Tonali, che tanto è mancato negli scorsi campionati europei.