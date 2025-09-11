Toni Kroos sul momento della Germania: “Lontanissima da poter vincere il Mondiale”

Roma, 11 settembre 2025 – L'Italia non è l'unica Nazionale in crisi. Dopo questa sosta, per gli azzurri si fa sempre più concreta l'ipotesi playoff: la vittoria contro Israele ha permesso a Gattuso e i suoi di salire al secondo posto, ma la Norvegia resta in vetta e, dopo la larghissima vittoria per 11-1 contro la Moldavia, solo un passo falso di Haaland e compagni permetterebbe agli azzurri di acciuffare il primo posto, a patto che si vincano tutte le altre gare. Oltre l'Italia, anche un'altra big è alle prese con un momento negativo: si tratta della Germania di Nagelsmann, terza nel Girone A di qualificazione ai Mondiali. Questa sosta è iniziata decisamente male per i tedeschi, che hanno subito una pesante sconfitta contro la Slovacchia. La vittoria per 3-1 contro l'Irlanda del Nord (grazie alle reti di Gnabry, Amiri e Wirtz) ha risollevato un po' l'umore in casa Germania, anche se sono in tanti ad essere preoccupati, sia per la qualificazione che per ipotetico un buon cammino nel Campionato Mondiale. Delle critiche sono arrivate anche da un ex senatore della Nazionale tedesca, ovvero Toni Kroos. Quest'ultimo, intervenuto ai microfoni di Einfach Mal Luppen, ha analizzato il momento della Germania, esprimendo forti perplessità in vista del prossimo Mondiale: “La condizione della Germania? Ad oggi siamo lontanissimi dal poter parlare di vincere il Mondiale. Ora ci stiamo solo arrangiando, senza avere un gruppo di 30/40 giocatori di livello mondiale. Ci sono delle nazioni che sono migliori, noi non siamo tra coloro che possono avere grandi ambizioni”. Parole forti quelle dell'ex Real Madrid, che però riflettono appieno il momento che sta attraversando la Nazionale tedesca. La sconfitta contro la Slovacchia ha messo ancora una volta in luce quelli che sono i problemi della nazionale di Nagelsmann e la vittoria contro l'Irlanda del Nord non è riuscita a riportare la serenità. In questo momento, i tedeschi sono al terzo posto nel Gruppo A, e servirebbe un cammino pressoché perfetto (oltre che un passo falso di Slovacchia e Irlanda del Nord) per riuscire a salire in testa. In ogni caso, anche chiudendo al terzo posto nel girone, i tedeschi parteciperebbero agli spareggi grazie al piazzamento al primo posto nel rispettivo gruppo di Nations League.