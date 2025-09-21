L'Atalanta stende il Toro in otto minuti: in gol Krstovic (doppietta) e Sulemana

Torino, 21 settembre 2025 – L’Atalanta rialza immediatamente la testa dopo la brusca frenata in Champions League contro il Pari Saint-Germain e coglie la seconda vittoria di fila in campionato travolgendo a domicilio il Torino per 3-0. Un tris schiacciante e calato in appena 8’, tra il 30’ e il 38’: dopo una prima mezz’ora priva di grosse emozioni – nella quale i nerazzurri hanno dovuto anche fare i conti con gli infortuni occorsi a Zalewski e Hien – è arrivata infatti l’improvvisa accelerata della Dea, che ha stappato il match con la girata vincente di Krstovic sull’assist di Samardzic. Del montenegrino anche il tris al 38’, inframezzato dal raddoppio al 34’ di Sulemana, autore a sua volta dell’assist per il 3-0. Tre montanti che hanno mandato anzitempo ko un Torino che nella ripresa ha provato a rialzare la testa in maniera non troppo decisa, affidandosi soprattutto a Simeone. L’argentino, dopo aver creato un paio di ghiotte occasioni, al 69’ ha lasciato il posto all’ex di giornata Duvan Zapata (tornato in campo dopo undici mesi di stop), il quale ha avuto tra i piedi l’occasione più ghiotta per tentare di tenere viva la gara: un calcio di rigore causato da un fallo di Kossounou su Coco e neutralizzato dall’ottima parata di Carnesecchi. Un pericolo scampato per l’Atalanta che poi nel finale ha gestito senza affanni dando spazio anche ad Ademola Lookman, tornato in campo dopo 4 mesi e un’estate travagliata soprattutto sul fronte del mercato.

Krstovic festeggia con i compagni il terzo gol segnato dall'Atalanta al Torino (Ansa)

Doppio Krstovic e rete di Sulemana: tris nerazzurro in appena 8’

Gli infortuni occorsi prima a Zalewski e successivamente a Hien – entrambi messi ko da problemi di natura muscolare e sostituiti rispettivamente da Bellanova e dal 2008 Ahanor – sono gli unici episodi degni di nota di una prima mezz’ora di gara che vede la Dea tenere sì il pallino di gioco in mano, ma con un palleggio troppo poco ritmato, che non pernette trovare il giusto varco e di creare pericoli ad un Toro a sua volta poco incisivo in attacco. A pochi secondi dal 30’, però, si scatena all’improvviso una vera e propria tempesta perfetta che travolge i granata, i quali in 8’ incassano ben tre reti: a stappare la gara ci pensa Krstovic che, una volta raccolto il cross scoccato dalla trequarti destra da Samardzic, si gira tutto solo in piena area di rigore e trafigge un Israel non certo impeccabile sulla conclusione del montenegrino.

C’è lo zampino di Krstovic anche sul 2-0, arrivato al 34’ quando Zappacosta raccoglie la respinta del palo sul tiro del numero 9 nerazzurro, tiene viva la palla e la scarica a Sulemana che con il piatto sinistro la infila in buca d’angolo. Non pago, Sulemana mette a suo modo parte della firma anche sul tris, arrivato al 38’ quando il classe 2002, ricevuta palla in verticale da De Roon, crossa al centro per Krstovic che – a porta di fatto sguarnita – non manca l’appuntamento con il gol del 3-0, valso anche la doppietta personale. Un triplo colpo micidiale da attutire per il Toro, apparso decisamente frastornato dalla tempesta, tanto da rischiare di incassare anche il poker ancora per mano di Sulemana che però al 40’ calcia il pallone fuori di poco da buona posizione.

La Dea gestisce e il Toro fallisce un rigore con l’ex Zapata

Dopo l’intervallo Baroni prova a dare la scossa inserendo Tameze, Casadei e Adams al posto di Maripan, Ilic e Aboukhal passando di fatto al 4-3-1-2. La reazione granata arriva ma si è rivelata decisamente troppo tenue, anche perché i ritmi imposti al giro palla rimangono troppo bassi e i reparti sfilacciati. L’ultimo ad alzare bandiera bianca è Simeone che prima ci prova con una botta dalla distanza (alta di poco) e poi impegna Carnesecchi con un mancino velenoso. Immediata la risposta nerazzurra, affidata a Sulemana che sfiora poker e doppietta con una stilettata su cui Israel si fa trovare pronto.

Al 69’ c’è poi spazio per il ritorno in campo dell’ex atalantino Zapata a quasi undici mesi dall’infortunio al crociato: il colombiano è accolto dalla standing ovation del Grande Torino e si presenta con un sinistro pericolosissimo neutralizzato da Carnesecchi. Una sfida nella sfida, quella tra l’attaccante granata e il portiere nerazzurro, che si ripropone anche al 69’, quando l’arbitro Colombo concede al Toro un penalty per un contatto in area tra Kossounou e Coco. Anche questa volta a uscire vincitore è il portiere atalantino che neutralizza la conclusione poco angolata e blanda del colombiano.

L’ultima, ghiottissima occasione che ha il Toro per rendere meno amaro il passivo, perché nel finale l’Atalanta innesta il pilota automatico per gestire ritmi e punteggio, gettando nella mischia le forze fresche di Musah, Maldini e Lookman, il quale torna a vestire la maglia nerazzurra dopo quattro mesi e un’estate piuttosto travagliata soprattutto per ciò che concerne il mercato. Nello piccolo scampolo a disposizione, però, il nigeriano non riesce a lasciare il segno. Poco male per l’economia della gara dei nerazzurri che possono comunque festeggiare un successo schiacciante.

Carnesecchi para un rigore a Zapata durante Torino-Atalanta (Ansa)

Il tabellino

Torino (3-4-2-1): Israel; Ismajli, Coco, Maripan (dal 46’ Tameze); Lazaro, Asllani, Ilic (dal 46’ Casadei), Biraghi; Vlasic (dall’81’ Anjorin), Aboukhlal (dal 46’ Adams); Simeone (dal 69’ Zapata). All. Baroni.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien (dal 28’ Ahanor), Djimsiti; Zappacosta, de Roon (dall’86’ Musah), Pasalic, Zalewski (dal 10’ Bellanova); Samardzic, Sulemana (dall’86’ Maldini); Krstovic (dall’86’ Lookman(. All. Juric.

Marcatori: Krstovic (Atalanta 30’ e 38’) e Sulemana (34’).