Coppa Italia, il Torino batte il Pisa 1-0 e vola agli ottavi di finale

Torino, 25 settembre 2025 - Il Torino ha superato, seppur a fatica, il Pisa nei sedicesimi di Coppa Italia. I granata si sono imposti di misura con il risultato di 1-0, grazie alla marcatura di Cesare Casadei firmata al nono minuto del primo tempo. La squadra di Alberto Gilardino esce così dal torneo, al termine di una partita dove ha faticato tantissimo a farsi vedere in zona gol. Inoltre, i toscani sono rimasti in dieci uomini a partire dal minuto 63, quando Juan Cuadrado è stato espulso per proteste dal direttore di gara. Nonostante la superiorità numerica, i padroni di casa non sono riusciti a chiudere la partita e hanno rischiato fino all'ultimo minuto. La squadra di Baroni approda comunque al turno degli ottavi di finale, dove si troverà di fronte la Roma.

Le formazioni titolari

Marco Baroni e Alberto Gilardino scelgono entrambi la difesa a tre per cominciare questo match. Il Torino schiera Paleari tra i pali, Dembele, Coco e Ismajili in difesa e Pedersen con Nkounkou sulle fasce a tutto campo. In mezzo al centrocampo lavorano Tameze e Casadei, mentre Ngonge, Adams e Njie compongono l'attacco a tre. Dall'altra parte il Pisa sceglie Scuffet in porta, protetto da Canestrelli, Albiol e Mbambi. Cuadrado e Angori sono i due esterni, Vural, Hojholt e Piccinini i centrocampisti centrali. La coppia offensiva vede Lorran affiancare Meister.

Primo tempo

Il primo tiro della partita arriva dopo neanche 120 secondi dal fischio d'inizio ed è del Torino. Adams effettua una buona sponda per Casadei, che non centra lo specchio della porta. I ritmi sono buoni in questo avvio e il Pisa non disdegna la ricerca del possesso palla per muovere la difesa di casa. I granata sono pericolosi quando accelerano e lo fanno nuovamente con Casadei all'8': Pedersen crossa dalla destra, trova la percussione del centrocampista che di testa colpisce a lato di poco. L'ex giocatore del Chelsea sblocca la partita un minuto dopo, alla terza opportunità personale. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Casadei incorna prima di tutti, dimenticato dai giocatori ospiti, e sblocca il risultato. I toscani ora faticano, soffrono l'intensità del Toro e soprattutto non trovano giocate tecniche di valore per ribaltare il campo. Dopo oltre trenta minuti, la squadra di Baroni addormenta la sfida e la trascina stancamente verso l'intervallo. Mancano gli acuti del Pisa, che non riesce mai a impensierire la retroguardia dei piemontesi. Le due squadre vanno al riposo sul punteggio di 1-0.

Secondo tempo

La ripresa comincia con un episodio da Var nell'area del Pisa. Al minuto 49, su un calcio d'angolo a favore del Torino, Ismajili realizza il gol del 2-0. Il difensore granata però colpisce il pallone con un braccio nel tentativo di infilarlo in rete e il direttore di gara annulla la marcatura. Neanche dieci minuti dopo un'altra mischia negli ultimi sedici metri, stavolta per un calcio di punizione a favore del Pisa, genera il gol del pareggio. Anche qui però l'arbitro interviene con l'aiuto del guardalinee, che segnala un fuorigioco di Raul Albiol, autore della gioia momentanea dei toscani. La partita degli uomini di Alberto Gilardino si complica ancor di più al 63', quando Cuadrado viene espulso per proteste da Pezzuto. Il Torino ora lavora per chiudere la partita. Al 70' Scuffet respinge una conclusione fortissima di Pedersen dal limite dell'area. Nonostante la superiorità numerica, i padroni di casa non riescono a chiudere i conti. Aboukhlal ha una chance enorme all'87', ma lanciato a rete contro Scuffet sbatte proprio contro il gambone del portiere, che esce con buon tempismo per chiudere lo specchio della porta. Al 95' il Pisa sfiora il gol del pareggio con Tramoni, negato solamente da una ottima parata di Paleari in tuffo.

Il tabellino del match

Torino (3-4-3): Paleari; Ali Bina Dembélé (71' Asllani), Coco, Ismajli; Pedersen (82' Lazaro), Tameze, Casadei, Nkounkou; Ngonge (64' Aboukhlal), Adams (64' Simeone), Njie (64' Vlasic). Allenatore: Baroni. A disposizione: Popa, Franco Israel, Emirhan Ilkhan, Aboukhlal, Vlasic, Anjorin, Giovanni Simeone, Valentino Lazaro, Asllani, Biraghi, Gineitis, D. Zapata. Pisa (3-5-2): Scuffet; Canestrelli, Raul Albiol (68' Buffon), Mbambi; Cuadrado, Vural (68' Bonfanti), Hojholt, Gabriele Piccinini (81' Bettazzi), Angori; Lorran (46' Toure), Meister (69' Tramoni). Allenatore: Gilardino. A disposizione: Nicolas, Vukovic, Tramoni, Idrissa Touré, L.T. Buffon, Battistella, Bettazzi, Casarosa, Tosi, Lusuardi, Bonfanti. Marcatori: 9' Casadei (Tor) Direttore di gara: Ivano Pezzuto. Ammonizioni: Albiol (Pis), Piccinini (Pis), Coco (Tor), Aboukhlal (Tor) Espulsioni: 63' Cuadrado (Pis)

