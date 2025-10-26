Il Torino ribalta il Genoa nel finale: 2-1 al 90’

Torino, 26 ottobre 2025 – Tante emozioni, ma soprattutto tanti miracoli dei due portieri, salvando in varie occasioni entrambe le squadre. Alla fine, il portiere granata Alberto Paleari risulta decisivo, con due interventi clamorosi nel finale, che salvano il risultato in favore del Torino, alla seconda vittoria consecutiva in campionato. Il Genoa passa subito in vantaggio con Thorsby, poi le occasioni importanti sono tutte dei padroni di casa, con Nicola Leali che si trasforma in una saracinesca. Nulla può sull'autogol sfortunato di Sabelli, come sul potente tiro al volo di Guillermo Maripan allo scadere. La squadra di Vieira ha poi due occasioni nel recupero, ma Paleari chiude due volte la porta in faccia ai rossoblù e salva i granata. Per il Genoa, fermo a 3 punti all'ultimo posto, si tratta della peggiore partenza dopo otto giornate nell'era dei tre punti.

Le formazioni ufficiali

Torino (3-4-1-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Biraghi; Vlasic; Adams, Simeone. All. Baroni.

Genoa (4-2-3-1): Leali; Ellertsson, Ostigard, Vasquez, Sabelli; Frendrup, Masini; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Thorsby; Ekhator. All. Vieira.

Primo tempo

La partita si sblocca dopo appena 7 minuti: Malinovskyi avvia l’azione servendo in profondità Ekhator, che mette un cross teso in mezzo. Tutti mancano l’intervento, tranne Thorsby, che controlla e con un colpo di punta batte Paleari: Genoa avanti 1-0. Al 17’, Malinovskyi si rende pericoloso su calcio piazzato: il suo potente destro dalla distanza sfiora il palo, nel tentativo di sorprendere il portiere granata. La squadra di Vieira continua a spingere: cross di Norton-Coffy per Thorsby, che di testa manda sopra la traversa. Sulla rimessa dal fondo successiva, Coco sbaglia il controllo e serve involontariamente Malinovskyi, bravo a pescare Ekhator tutto solo davanti a Paleari. Ma l’attaccante azzurro spreca, calciando clamorosamente alto. Il Torino fatica a uscire dalla sua metà campo, con il Genoa che continua ad avere il pallino del gioco in mano in questa prima mezz'ora. Si fa vedere anche la squadra di Baroni al 37’: Simeone si procura un fallo al limite dell’area. Asllani calcia rasoterra, la palla viene deviata dalla barriera e resta lì, ma Leali è il più reattivo e anticipa Maripán. Nell'unico minuto di recupero, il Torino va vicino al pareggio: cross coi giri giusti di Biraghi, ma la spizzata di Coco esce a fil di palo. Si chiude la prima frazione all'Olimpico con il Genoa in vantaggio 1-0.

Secondo tempo

Si riparte per la seconda frazione con gli stessi ventidue che hanno iniziato il match. Il Torino prova subito a prendere campo per recuperare lo svantaggi. Al 57', Leali si supera sul colpo di testa di Maripan da calcio d'angolo, levando il pallone dalla porta. I padroni di casa continuano a spingere e alla fine trovano il pareggio al 63': dalla trequarti, Pedersen crossa verso Che Adams. Sabelli anticipa l’attaccante, ma il suo intervento beffa Leali e finisce in rete. 1-1, autogol sfortunato. Lo stesso difensore prova a rifarsi, servendo Thorsby in area, ma il tiro del norvegese, alla ricerca della doppietta, viene ribattuto. Al 71’ prosegue la giornata strepitosa di Leali: sul colpo di testa di Coco, il portiere si supera con un riflesso incredibile, respingendo la palla dalla porta, sulla falsariga del miracolo su Maripan. Appena quattro minuti dopo, il portiere rossoblù è nuovamente chiamato in causa su un tiro molto potente di Ngonge, entrato nella ripresa, respingendo coi pugni in corner.

Il Genoa fatica a ripartire, schiacciato dal Toro in questo finale di gara: Baroni inserisce Zapata e Casadei ha un'occasione d'oro all'85, colpendo alto il pallone di testa. Anche il Genoa ha una chance clamorosa: Lorenzo Colombo, subentrato a Malinovskyi, si gira in area e calcia potente, sfiorando l’incrocio dei pali. Dall’altra parte, però, il Torino sfrutta un calcio d’angolo: al 90’, Maripán colpisce di collo al volo e infila un bolide in rete. Leali questa volta non può fare nulla: 2-1 per i granata. Il Genoa prova a tutti i costi di riacciuffare il pareggio, ma Paleari vuole emulare Leali ed è fenomenale in due occasioni: una punizione di Vitinha cerca la spizzata di un compagno, ma il numero uno granata è bravissimo a parare con il piede, come anche sul tiro a botta sicura di Kornet a due metri dalla porta. Leali non basta al Genoa, Paleari è decisivo per il Toro.