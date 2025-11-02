Il Torino non molla mai: sotto 0-2, rimonta e pareggia con il Pisa

Torino, 2 novembre 2025 - Una partita a due facce: un primo tempo spettacolare e ricco di emozioni, seguito da una ripresa più macchinosa e povera di occasioni. Il Pisa, trascinato da uno straordinario Stefano Moreo, vola sul 2-0 nella prima mezz’ora: per l’attaccante arrivano i suoi primi due gol in carriera in Serie A. Il Torino però non molla: prima accorcia le distanze con la spizzata di Simeone, poi, allo scadere del primo tempo, Adams esplode un destro potente che vale il 2-2. Nella ripresa i ritmi si abbassano e la partita perde intensità, senza grandi sussulti fino al triplice fischio. Entrambe le squadre chiudono con un punto a testa, proseguendo la propria striscia d’imbattibilità. I granata agganciano l’Atalanta al decimo posto con 13 punti, mentre i nerazzurri collezionano il quarto pareggio consecutivo e superano il Verona, salendo al diciassettesimo posto a quota 6 punti — tutti arrivati con dei pari.

Le formazioni ufficiali

TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Coco, Maripan; Lazaro, Ilic, Casadei, Vlasic, Pedersen; Adams, Simeone. All. Baroni.

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Calabresi; Touré, Vural, Hojholt, Akinsanmiro, Leris; Meister, Moreo. All. Gilardino.

Primo tempo

Sin dal fischio d’inizio il Torino parte forte e all’8’ sfiora il vantaggio con un’occasione clamorosa: uno scambio rapido sulla fascia tra Simeone e Pedersen libera il norvegese, che mette un cross perfetto al centro. Ché Adams anticipa il difensore e colpisce a botta sicura, ma Semper compie un autentico miracolo con il piede, con il pallone sbatte anche sulla traversa. Il Pisa non sta a guardare e da una ripartenza nata da una bella giocata di Meister si porta in vantaggio: prima Akinsanmiro prende una traversa clamorosa, poi sulla palla rimessa dentro, Stefano Moreo colpisce al volo di sinistro, insaccando nell'angolino per l'1-0 pisano. Il Toro vuole rispondere, con Simeone che tenta il gol della carriera con una rovesciata da fuori area che finisce alta. Però, la gara si complica per i padroni di casa: al 28', Casadei commette fallo in area di rigore, esattamente sulla linea, e regala il penalty alla squadra di Gilardino. Moreo è freddissimo dal dischetto e spiazza Paleari, segnando il secondo gol in carriera in Serie A in meno di mezz'ora: 2-0 Pisa. Il Toro continua a manovrare con pazienza e, con un pizzico di fortuna, trova il gol che riaccende l’Olimpico: al 41' un cross dalla destra, deviato da Ismajli, arriva a Simeone che di testa spizza il pallone nell’angolino per il 2-1. Passano pochi minuti e l'argentino ha una chance clamorosa per pareggiarla: da solo davanti a Semper, prova a dribblare il portiere croato, ma perde l'equilibrio e non riesce a tirare a porta sguarnita. Al termine di quell'episodio, arriva l'espulsione per l'allenatore del Torino Marco Baroni. Al terzo e ultimo minuto di recupero, il Toro schiaccia il Pisa nella propria area e trova il gol del pareggio: una palla messa dentro dalla trequarti da Lazaro finisce sui piedi di Adams, che con grande lucidità si gira e calcia in rete, firmando il 2-2 e chiudendo un primo tempo ricco di emozioni.

Secondo tempo

Al rientro dagli spogliatoi, entrambi gli allenatori effettuano un cambio: nel Torino entra Ngonge al posto di Vlasic, mentre nel Pisa Aebischer rileva Hojholt. È proprio il neoentrato granata a rendersi subito pericoloso con un tiro al volo da fuori area che sfiora il palo. Un secondo tempo dai ritmi nettamente più bassi rispetto alla prima frazione, condita di occasioni ed emozioni. Sono molto poche azioni pericolose costruite da entrambe le squadre: la prima vera chance arriva al 74’, quando N’Zola, appena entrato, difende bene il pallone e serve Calabresi, ma il tiro del difensore trova la pronta risposta di Paleari. I granata tentano il tutto per tutto inserendo Zapata negli ultimi minuti, per portare su i compagni. La squadra di Baroni, che sta seguendo la partita dalla tribuna, prova a rendersi pericolosa, ma il Pisa è bravo a chiudere gli spazi nei momenti chiave delle azioni. La partita, a due facce, termina 2-2.