L'ex Simeone condanna il Napoli al primo ko: il Toro stende gli azzurri 1-0

Torino, 18 ottobre 2025 – Il gol dell’ex Giovanni Simeone condanna il Napoli alla prima sconfitta in campionato e regala tre punti di grande peso specifico al Torino che piega 1-0 i campioni d’Italia. Un successo strappato con le unghie e con i denti dai granata che, dopo il buon inizio del Napoli, sono saliti di colpi andando in vantaggio al 32’ con il gol dell’argentino che, dopo aver scartato Milinkovic-Savic, scaraventa in rete l’1-0. Un bottino che Pedersen avrebbe potuto rimpinguare se al 35’, a porta praticamente sguarnita, non avesse calciato il pallone a lato. Nella ripresa, però, la musica è completamente cambiata, con la capolista che - nonostante le assenze pesanti di Hojlund e McTominay e le poche alternative in attacco - ha alzato i giri del motore poderosamente grazie soprattutto a uno scatenato Spinazzola, andando più volte vicina a una rete segnata in pieno recupero da Lang e successivamente annullata dal VAR per fuorigioco dell’olandese sul tiro precedente di Politano. Un brivido che in pochi istanti si è trasformato nell’urlo di gioia dei granata per aver steso la capolista.

Vlasic colpisce un palo e l’ex Simeone griffa il vantaggio del Toro

Approfittando di un Toro un po’ titubante, il Napoli prova a partire con i giri del motore alti. Regge però il blocco basso e compatto dei granata, i quali con il passare dei minuti escono dal guscio creando la prima, vera palla gol del match con la percussione di Vlasic che, a pochi secondi dal quarto d’ora di gioco, scocca un diagonale dal limite che si stampa sulla base del palo alla sinistra di Milinkovic-Savic. Un primo campanello d’allarme per il Napoli che cerca la replica con la punizione dal limite di De Bruyne, bloccata in due tempi da Israel. Gran parte delle azioni e dei potenziali creati dagli azzurri passano dai piedi di Neres e soprattutto del belga che al 23’ ci riprova in maniera ancor più velenosa con un destro a giro deviato sul fondo per un soffio da un avversario, mentre Oliveira al 26’ non trova la giusta deviazione sotto porta su cross dalla destra di Di Lorenzo. Proprio nel momento migliore dei partenopei, però, arriva la doccia gelata: al 32’, infatti, l’ex Simeone approfitta di un rimpallo favorevole, si incunea in area e dopo aver scartato Milinkovic-Savic insacca l’1-0 senza esultare. Un lampo che squarcia il match: di colpo, infatti, il Toro prende coraggio e cavalca l’onda cercando di sfruttare soprattutto le ripartenze. Proprio sugli sviluppi di una transizione offensiva, tre minuti più tardi, nasce una ghiottissima palla gol per il 2-0 che Pedersen, a Milinkovic Savic superato su cross dalla destra di Simeone, non sfrutta calciando clamorosamente il pallone fuori dallo specchio dalla porta. Il Napoli subisce il colpo e sbanda rischiando anche su un tentativo di Adams al 40’, ma poi sembra ritrovare il bandolo della matassa e chiude in avanti il primo tempo creando una buona con opportunità con Spinazzola, fermato dall’uscita con ottimo tempismo di Israel.

Il Napoli spinge ma non riesce a pareggiare i conti

Si riparte senza cambi e con un Toro molto determinato a trovare un raddoppio che Casadei al 49’ sfiora sbucando sul primo palo sugli sviluppi di un corner e mandando sul fondo il pallone di un soffio con un colpo di testa. La risposta dei partenopei è racchiusa in una staffilata potente ma centrale di Spinazzola, su cui Israel fa buona guardia. L’esterno sinistro degli azzurri sembra piuttosto ispirato e al 61’ veste i panni del suggeritore con un cross per Anguissa che stacca di testa e spedisce la palla alta sopra la traversa per pochi centimetri. Baroni decide allora di coprirsi con la freschezza di Ngonge, inserito al posto di un Simeone salutato dalla standing ovation di tutto lo stadio (settore ospiti compreso). Conte risponde gettando nella mischia l’altro ex di giornata, Buongiorno (altrettanto applaudito dal pubblico granata), e Lang al posto di Juan Jesus e Olivera. L’olandese si presenta in partita servendo al 68’ un pallone al centro dell’area per De Bruyne che calcia di prima intenzione un pallone che sorvola la traversa. Un altro guizzo che però non basta per scalfire la retroguardia granata e allora a un quarto d’ora dalla fine Conte si gioca il tutto sostituendo Neres e uno spento Lucca con Politano e Ambrosino, mentre Baroni alza centimetri e tonnellaggio con gli innesti di Biraghi e Gineitis. La spinta azzurra nel finale è sempre più incessante e in pieno recupero sembra pagare dividendi quando Lang ribadisce in rete il tiro di Politano dopo che lo stesso è carambolato sul palo e sulla schiena di Israel, ma in soccorso del Torino arriva il VAR che ravvisa il fuorigioco dell’olandese sulla conclusione del compagno di fatto sancendo la vittoria dei granata.

Il tabellino

Torino (3-5-2): Israel; Tamèze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani (dall’84’ Ismaili), Vlasic (dal 73’ Biraghi), Nkounkou (dal 73’ Gineitis); Adams (dall’84’ Zapata), Simeone (dal 62’ Ngonge). All. Baroni

Napoli (4-3-3): Milinkovic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus (dal 64’ Buongiorno), Olivera (dal 64’ Lang); Anguissa, Gilmour (dall’82’ Elmas), De Bruyne; Neres (dal 74’ Politano), Lucca (dal 74’ Ambrosino), Spinazzola. All. Conte

Marcatori: Simeone (Torino 32’)

Note: Ammonizioni: Juan Jesus (Napoli), Israel (Torino), Lang (Napoli).