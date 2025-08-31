Torino-Fiorentina 0-0, portieri sugli scudi

Torino, 31 agosto 2025 – Per entrambe il campionato si era aperto con una delusione: il Torino aveva rimediato una cinquina contro l'Inter, mentre la Fiorentina era stata rimontata all'ultimo secondo dal Cagliari. Così, seppur nel contesto ancora del calcio di agosto e di tutte le sue incognite, la seconda giornata, quella che tra l'altro precede la sosta e i suoi umori, assume già una certa valenza per entrambe le rivali di scena allo Stadio Olimpico-Grande Torino: alla fine nessuna delle due sblocca la casella della prima vittoria in campionato, per un pareggio a reti bianche ma non privo di occasioni su entrambi i fronti, non a caso con i due portieri, Israel e De Gea, sugli scudi. I granata hanno il merito di serrare le fila dietro dopo il nubifragio di San Siro, mentre i viola hanno quello di uscire invitti dalle due insidiosissime trasferte che hanno aperto il campionato. Poi c'è l'altra faccia della medaglia, con entrambi gli attacchi non ancora all'altezza dei giorni d'oro: compreso quello degli ospiti, che non possono così festeggiare al meglio il rinnovo di Kean, uno scenario non esattamente prevedibile all'alba di questa sessione di mercato alle battute conclusioni.

Le formazioni ufficiali

Baroni parte con un 4-3-3 aperto da Israel, protetto da Pedersen, Maripan, Coco e Biraghi, con Casadei, Asllani e Ilic a centrocampo e il trio Ngonge-Simeone-Vlasic in attacco. Pioli replica con un 3-4-1-2 che tra i pali vede De Gea, con Comuzzo, Pongracic e Ranieri in difesa e la coppia Dodò-Gosens sulle bande, mentre in mezzo al campo ci sono Sohm e Mandragora: le due punte sono Kean e Piccoli, assistiti da Gudmundsson.

Primo tempo

La prima chance è di marca Fiorentina: Mandragora va lungo da Piccoli, anticipato da Maripan con un'acrobazia che per poco non beffa Israel, attento invece nell'occasione. Il portiere di casa si ripete poco dopo, quando Gosens, servito da Piccoli, cerca invano Kean. La replica del Torino è clamorosa: azione di prima in velocità tra Simeone e Casadei, contrato dall'uscita perfetta di De Gea. La replica dei viola è affidata a Dodò, che da fuori prova a castigare Israel dopo un'uscita di testa di quest'ultimo per anticipare Piccoli, cercato dalla lunga distanza da Ranieri. Al 22' ancora Dodò crossa per Kean, la cui acrobazia si impenna troppo. Il bomber della Nazionale ci riprova poco dopo con una conclusione da fuori, ma la mira è ancora imprecisa. Al 29' Asllani si presenta sul punto di battuta di una punizione da zolla interessante: svetta Maripan, ma la palla sorvola la traversa. Al 33' Sohm avvia una ripartenza che si conclude con la botta di Piccoli: Israel è bravissimo a rifugiarsi in corner. Poco dopo la Fiorentina guadagna un'altra chance quando Vlasic, pure ammonito, stende Dodò: batte Gudmundsson, la difesa granata respinge ma Comuzzo si avventa sulla sfera, scagliando una rasoiata di prima intenzione che sibila sul fondo di un soffio. Scampato il pericolo, il Torino riparte con Ngonge, bravo a sfruttare un errore in fase di costruzione di Pongracic: De Gea è attento sul sinistro che chiude l'azione. I padroni di casa insistono al 43', quando Ilic serve Simeone, che con uno stop a seguire chiama De Gea a un autentico miracolo. Dall'altro lato i viola si rendono ancora pericolosi dagli sviluppi di una punizione: è uno schema, con Dodò che dal fondo mette dentro per la spizzata di Piccoli che arma la volée di Kean respinta dalla schiena di Coco prima di diventare un assist per la conclusione da fuori di Mandragora, preda di Israel prima del duplice fischio dell'arbitro Abisso.

Secondo tempo

Pioli lascia negli spogliatoi Comuzzo e Sohm e inserisce Kouadio e Fagioli. La prima occasione della ripresa è firmata dal Torino: Ilic mette in mezzo per Simeone, anticipato da Ranieri. Sul ribaltamento di fronte quest'ultimo crossa per la schiacciata di testa di Dodò, smanacciata da Israel. Al 59' Mandragora avvia un'azione chiusa dalla deviazione in corner di Coco: batte Gudmundsson, che aveva scoccato il precedente cross, e ci prova Ranieri con un sinistro troppo strozzato. Al 62' Israel pasticcia su un rinvio: Piccoli si avventa in una scivolata coraggiosa ma senza frutti. Baroni cambia il centravanti, che diventa Adams in luogo di Simeone: Pioli replica inserendo Ndour per Mandragora. Al 69' il grande ex Biraghi crossa a cercare Adams, che sfiora la sfera prima dell'intervento decisivo in corner di Gosens. Proprio quest'ultimo al 72' gira di testa la punizione battuta da Gudmundsson: Israel è battuto, ma Kean è al posto sbagliato al momento sbagliato e toglie un gol al compagno, prima del fischio di Abisso per un precedente fallo di Ranieri. Un'altra tornata di cambi porta dentro da una parte Gineitis e Lazaro (fuori Ilic e Biraghi) e dall'altra Dzeko per Piccoli: le successive mosse di Baroni sono Tameze e Aboukhlal per Asllani e Ngonge, mentre Pioli termina i cambi inserendo Fazzini per Gudmundsson. Il finale, compresi i 4' di recupero decretati da Abisso, vedono il Torino più propositivo, come testimoniato da un gran cross di Lazaro spazzato a fatica dalla difesa viola. E' di fatto l'ultima chance di una partita ricca di occasioni da entrambe i lati ma anche di rimpianti: alla fine è 0-0, con entrambe le squadre che devono rimandare l'appuntamento con la prima vittoria in campionato a dopo la sosta. Con tutte le riflessioni del caso.