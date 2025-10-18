Torino-Napoli, la gioia di Baroni: “Abbiamo scelto di rischiare e siamo stati premiati”

Torino, 18 ottobre 2025 – La dura legge dell'ex: al Torino basta un gol di Simeone, il grande ex di turno, per battere il Napoli, che a sua volta incassa la seconda sconfitta in campionato, entrambe tra l'altro lontano dal Maradona, nonostante l'illusione in pieno recupero firmata Lang, con la segnalazione del fuorigioco a vanificare la gioia ospite.

Le dichiarazioni di Conte

Per Antonio Conte si conferma così la maledizione chiamata Marco Baroni, allenatore che non batte addirittura dal 2009 e che, restando alla sua avventura al Napoli, anche un anno fa, quando era alla guida della Lazio, gli cagionò solo dispiaceri: quello odierno, a detta del tecnico azzurro ai microfoni del dopopartita, nasce da una prestazione positiva dei granata, che hanno meritato la vittoria. "Nel primo tempo siamo stati leggeri e ci siamo limitati al compitino, mentre nella ripresa ci abbiamo messo più energia. Faccio i complimenti al Torino ma, detto questo, il gol ce lo siamo praticamente fatto da soli". Gol di marca Simeone, un giocatore che quest'estate il Napoli ha forse lasciato andare troppo a cuor leggero: Conte, senza entrare nel merito dei singoli, fa una rapida disamina della rosa degli azzurri, in particolare in proporzione agli impegni aumentati di quest'anno. "Non voglio tornare su argomenti triti e ritriti. Da uomo del calcio, ho già espresso dei concetti in merito a cosa voglia dire costruire qualcosa. Noi dobbiamo solo pensare a lavorare e a inserire al meglio i nuovi. Ci ritroviamo a giocare ogni tre giorni e quindi non c'è tempo". E, per il momento, non c'è neanche la solidità difensiva di un anno fa. "Ogni gol subito ce lo siamo fatto praticamente da soli, senza svarioni particolari. Oggi, per esempio, questo rimpallo sfortunato di Gilmour ha regalato la palla a Simeone, che ha segnato. Con il calcio che facciamo noi è normale concedere qualche ripartenza: dobbiamo accettare i duelli e - conclude Conte - migliorare sempre di più"

Le dichiarazioni di Baroni

L'altra faccia del match dello Stadio Olimpico Grande Torino è Baroni, al secondo 'scalpo' di lusso dopo quello in casa della Roma: ulteriore slancio a una classifica che comincia a farsi interessante. "Stiamo lavorando bene, ma in alcune partite ci è mancato qualcosa. Oggi abbiamo interpretato al meglio una partita molto complicata: per noi è un risultato importante che ci aiuterà". Stando all'allenatore bestia nera di Conte, il meglio per i granata potrebbe ancora dover venire. "Si vuole sempre tutto e subito, ma non è facile, specialmente quando si cambia tanto. Non dovremo mai perdere umiltà: il resto può farlo uno stadio così caldo. Per il resto, volevo dare un segnale: bisogna anche rischiare delle giocate e i nostri attaccanti, secondo il piano partita, hanno infastidito la costruzione del Napoli. Abbiamo tenuto il blocco basso e portato pressione ai loro esterni: la squadra ha fatto bene e - conclude Baroni - ne sono molto contento".