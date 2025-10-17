Torino-Napoli, probabili formazioni e dove vederla. Conte recupera due giocatori

Napoli, 17 ottobre 2025 - Riattaccare la spina la sosta, un'impresa mai semplice: specialmente quando alla ripresa c'è da affrontare in trasferta il Torino, nel match che il Napoli disputerà sabato 18 ottobre alle 18 e che Antonio Conte ha presentato nel pomeriggio in conferenza stampa.

Le probabili formazioni

Torino (4-3-3): Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Lazaro; Tameze, Asllani, Casadei; Ngonge, Simeone, Vlasic. Allenatore: Baroni Napoli (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Gilmour; Neres, De Bruyne, Anguissa, McTominay; Hojlund. Allenatore: Conte

Orario e dove vedere Torino-Napoli in tv e streaming

Torino-Napoli (fischio d'inizio alle 18) sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, la cui app è disponibile anche sulle console Playstation e XBox o sui dispositivi TIMVISION Box, Amazon Firestick e Google Chromecast. Inoltre, chi ha sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 può guardare Torino-Napoli su Sky, attraverso il canale numero 214 del satellite.

Le dichiarazioni di Conte

Riprendono le attività e riprendono anche le conferenze stampa: quella di Conte si apre parlando della situazione infortunati, un argomento molto pregnante in casa Napoli, e in generale delle condizioni della rosa dopo la sosta. "Abbiamo ritrovato i nazionali, la maggior parte di loro hanno giocato tutte e due le partite, quando tornano poi bisogna essere bravi a calibrare e modulare gli allenamenti ed il reinserimento e preparare la partita. Alessandro Buongiorno è tornato in gruppo, ha fatto già alcuni allenamenti con noi ed è recuperato così come Matteo Politano. Amir Rrahmani sta procedendo la sua fase di recupero, sta andando abbastanza bene. Stanislav Lobotka ha iniziato a sua volta la fase di recupero. In generale, l'obiettivo - continua Conte - è capire che risposte diamo giocando 7 partite in 22 giorni. Inevitabilmente ci sarà un dispendio importante, ci sarà bisogno di ruotare e di un po' tutti e siamo curiosi di capire che risposta daremo". Si passa poi al Torino, una trappola che il Napoli dovrà disinnescare forte delle sue certezze ma anche della sua capacità di adattarsi agli avversari. "Il modulo alla fine è sempre un 4-3-3, può essere tipico con due esterni o atipico con un esterno ed un centrocampista in più. Capisco la difficoltà però perché il calcio dà diverse informazioni a chi lo vede, una in fase difensiva ed una in fase offensiva ed è difficile catalogare un sistema nelle due fasi, spesso si cambia la costruzione e la fase di non possesso. Al di là di questo, abbiamo due certezze sul modulo e cercheremo di proporle sempre, anche perché non ne abbiamo altre. Fa sorridere però, con lo Sporting siamo partiti con i quattro centrocampisti ed eravamo sull'1-1, abbiamo messo i due esterni del 4-3-3 ed abbiamo vinto, col Genoa siamo partiti 4-3-3 e poi l'abbiamo ribaltata con i quattro centrocampisti. Poi chi la vede trae conclusioni dal risultato, ma sottolineo delle cose perché si vede solo l'ultima gara ma alla penultima è successo l'opposto. Abbiamo due situazioni, due identità definite e chiare ed andremo avanti così, la rosa è stata strutturata in base a questo". Insomma, il Napoli ha un'identità ben più definita di quanto lascino trasparire le presunti oscillazioni tattiche che neanche l'emergenza infortuni ha scalfito. A tal riguardo, Conte dice la sua sul trend generale della Serie A che vede un'impennata del 45% dei guai fisici occorsi finora. "Sarebbe carino fare anche una statistica europea per capire che proporzione c'è in generale, il problema è che più giochi e più il rischio è di avere infortuni. E' inevitabile che giocando tanto ti alleni meno ed il non allenamento induce spesso agli infortuni muscolari, sono esseri umani e uno stress non solo fisico ma anche emotivo e di pressione ogni tre giorni è difficile. Basta guardare all'estero e capire che situazione c'è. Vedo che spesso ci si lamenta perché si gioca tanto, ma è il cane che si morde la coda, perciò servono rose belle profonde ed ampie. Se giochi tanto è inevitabile far fronte a delle problematiche, anche leggere, ma se c'è un affaticamento e dopo tre giorni devi giocare, lo rischi? Non lo rischi altrimenti c'è la possibilità che abbia un problema più ampio e lo perdi per un mese. C'è una gestione diversa".

La trappola Torino e i singoli

Al di là di tutte le considerazioni, per gli azzurri si staglia l'ostacolo Torino, ritenuto tale nonostante una partenza a singhiozzo in questo campionato. "Non solo il Torino, ma chiunque affronta il Napoli che ha lo scudetto sulla maglia dà qualcosa in più. Le motivazioni sono sempre al top, hai vinto l'anno scorso e tutti contro il Napoli hanno la voglia di fare qualcosa di straordinario. Sicuramente sarà una partita difficile, conosco l'ambiente, vivo a Torino e quando non allenavo ero spesso a vedere le partite, è una squadra gloriosa e ha tradizione. Inoltre - continua Conte - ha un ottimo allenatore (Marco Baroni, ndr): l'anno scorso la Lazio è stata la nostra bestia nera perché abbiamo perso in campionato e Coppa Italia, poi al ritorno pareggiarono alla fine. Domani sarà un'altra partita". Anche il tecnico azzurro ha dunque le sue motivazioni extra contro l'omologo oggi granata, un anno fa un rebus impossibile da risolvere come oggi lo sono David Neres e Noa Lang, che finora hanno faticato a trovare spazio. "Neres è un giocatore che ormai conosco, non mi deve dimostrare niente, l'anno scorso ha contribuito in maniera importante allo scudetto. Lang sta lavorando, si sta ambientando, sta cercando di capire cosa vogliamo da lui, sia come giocate singole che come partecipazione collettiva, ma è un ragazzo che lavora, si applica e sicuramente avrà le sue occasioni. Poi bisogna continuare a lavorare con serietà come stanno facendo ed avere pazienza, come la devo avere io, non solo i calciatori". Si chiude con i due scozzesi, Billy Gilmour e Scott McTominay, con il secondo in particolare chiamato a tornare ai fasti dell'anno scorso. "L'anno scorso capitò all'inizio un problema a Lobotka, lo sostituì in maniera egregia, ho totale fiducia. Quanto a McTominay, un anno fa era l'underdog e oggi l'MPV e questo cambio di status ha cambiato anche le aspettative sul suo conto".

