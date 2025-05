Torino-Roma: Ranieri a caccia del sogno Champions contro i granata, formazioni e orari tv

Torino 24 maggio 2025 - Da una parte c'è chi non ha più niente da chiedere al proprio campionato, ma deve solo salutare i propri tifosi, preparandosi alla propria stagione. Dall'altra c'è chi all'ultima curva del campionato, in alcuni casi addirittura della carriera, non vuole dare per perso il suo obiettivo e vuole vincere per far gridare ancora una volta i propri supporter e completare una risalita eccellente. La Roma si gioca la Champions League contro un Torino virtualmente già in vacanza, ma lo fa allo stadio Olimpico Grande Torino, sotto l'ombra della Mole Antonelliana. Ranieri è alla sua ultima panchina in carriera e sogna di riportare la sua Lupa giallorossa nell'Europa più luccicante, quella delle stelle, per salutarsi al meglio dal proprio lavoro in panchina. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 20:45 della giornata di domenica 25 maggio 2025.

Il Torino sperava in un cambio di marcia in questa stagione, ma così non è stato. L'arrivo di Paolo Vanoli in panchina ha illuso per le prime dieci settimane i tifosi granata, prima di dover constatare come purtroppo il salto in graduatoria tanto auspicato dal tifo torinese, non fosse ancora arrivato. Già a gennaio infatti i piemontesi erano stati nuovamente riassorbiti dal gruppo a centro classifica, vedendo così naufragare nuovamente i propri sogni di gloria europei. Il rapporto tra i supporter granata e il proprietario Urbano Cairo è ai minimi storici e anche la squadra non è stata salvata da tutte le critiche del caso. In estate era stato promesso un cambio di marcia volto a rimettere i granata nella lotta per l'Europa e invece, dopo tre anni con Juric tutti vissuti al decimo posto, con il nuovo allenatore la squadra chiuderà in posizioni peggiori. Vincere renderebbe più dolce il saluto alla stagione, ma c'è già tanta consapevolezza intorno alla sponda granata di Torino del tanto lavoro da dover fare.

I tifosi della Roma non hanno idea di quale sarà il sapore della propria stagione. Al contrario del Toro infatti i giallorossi hanno iniziato la stagione in maniera molto claudicante. Esonero lampo di De Rossi, prima dell'arrivo proprio dell'ex granata Juric. Un periodo fallimentare per il tecnico croato, che ha portato poi al terzo ritorno di Ranieri. Da lì una cavalcata dai contorni quasi epici per arrivare a questa ultima di campionato. Il sogno Champions ora è lì, a portata di mano. Un solo punto separa i capitolini dalla Juventus e vincere contro i cugini del Torino è obbligatorio se si vuole mettere pressione ai bianconeri. Il destino della qualificazione romanista non è infatti in mano alla squadra romana, ma sarà bensì necessario vincere e poi sperare in buone notizie dallo stadio Penzo. La Juventus avrà infatti il favore del pronostico, ma è attesa da una serata di fuoco al Penzo contro una formazione lagunare all'ultima chiamata per la salvezza.

La gara dello stadio Olimpico Grande Torino è stata affidata al signor Marco Di Bello, della sezione AIA di Brindisi. Il direttore di gara della sfida tra Torino e Roma. Assistenti saranno i signori Cecconi e Bahri, quarto ufficiale il sig. Cosso. Var sarà il sig. Chiffi, Avar il sig. Paterna. Per il fischietto pugliese si tratterà della direzione numero 14 del proprio campionato di Serie A, la numero 21 complessiva, dove ha diretto per 3 volte la Serie B, playoff compresi, oltre a 3 partite tra Champions, Europa e Conference League. Quattordicesimo incrocio della carriera di Di Bello con il Toro, il bilancio è di 5 vittorie, 5 pareggi e 3 ko per i granata; sono invece ben 30 quelli con i giallorossi, con cui si contano 17 successi, 6 pari e 7 sconfitte.

Probabili formazioni

Il Torino non ha nulla da chiedere al campionato e potrebbe cercare anche di dare spazio ad alcuni protagonisti meno visti in questa stagione. Torna Elmas e il macedone sarà in trequarti a sinistra, con Lazaro sul lato opposto e Vlasic al centro. In avanti spazio per Adamas, ma potrebbe trovare spazio anche il giovanissimo Perciun. In mediana si va verso la conferma della coppia Ricci e Casadei, il primo forse alla sua ultima presenza in maglia granata. In difesa, davanti a Milinkovic-Savic, Maripan e Masina saranno i centrali, supportati da Dembélé e Biraghi sulle due gasce.

Dovbyk recupera in casa romanista, ma non sarà dell'undici titolare. Al posto dell'ucraino c'è Shomurodov, supportato dal grande protagonista di questo finale di stagione, ovvero Soulé. In mediana Paredes dovrebbe completare il terzetto con Koné e Cristante, ma occhio all'ipotesi Pisilli al posto del connazionale o dell'argentino. Saelemaekers a destra è confermato, così come lo è il suo compagno Angeliño sul lato opposto di campo. Davanti a Svilar, premiato miglior portiere della stagione, la linea atre sarà composta da Çelik, Mancini e N'Dicka.

Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Dembélé, Maripan, Masina, Biraghi; Ricci, Casadei; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams. All. Paolo Vanoli.

Roma (3-5-2): Svilar; Çelik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Cristante, Paredes, Koné, Angeliño; Soulé, Shomurodov. All. Claudio Ranieri.

Dove vedere la partita in tv

La partita fra Torino e Roma dello stadio Olimpico Grande Torino, valevole per la trentottesima e ultima giornata di Serie A, inizierà alle ore 20:45 di domenica 25 maggio 2025. La partita sarà visibile in esclusiva in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 20. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. L'incontro sarà disponibile anche su Sky solo per chi ha acquistato il pacchetto Zona Dazn sulla piattaforma. I telecronisti scelti dalla piattaforma per raccontare l'incontro sono Ricky Buscaglia e Andrea Stramaccioni.