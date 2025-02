Torna dopo tanti anni la sfida tra le due squadre marchigiane. Mille biglietti per i tifosi dorici. Mobilitazione per Civitanova

La tifoseria dorica si mobilita per la trasferta di Civitanova: saranno un migliaio, i biglietti a disposizione degli anconetani per la partita in programma domenica alle 14.30 al Polisportivo. La prevendita è già aperta, la società informa che i biglietti a disposizione, nominativi e riservati ai residenti nella provincia di Ancona, sono 952, e potranno essere acquistati fino alle ore 19 di sabato esclusivamente online o presso i rivenditori del circuito Ciaotickets, 15 euro più prevendita per gli interi, 5 euro più prevendita per i ridotti 10-14 anni, gratis sotto ai dieci anni, con presentazione di un documento di riconoscimento. Intanto ieri la squadra ha effettuato il consueto doppio allenamento e stamattina si ritroverà al Dorico per proseguire la preparazione. Domani e sabato al Del Conero. Boccardi ricomincerà oggi ad allenarsi insieme alla squadra dopo la pausa imposta dallo staff tecnico in seguito al colpo alla tempia subito contro il Teramo. Dovrebbe ricominciare con la squadra oggi anche Rovinelli, che è ancora alle prese con la ferita al ginocchio rimediata sul sintetico di Sora.