Torneo d’Eccellenza: emozioni e gran tifo

L’ottava giornata ha visto il ritorno in vetta della K Sport e la conquista del secondo posto da parte della Fermignanese. In terza piazza assieme ad altre due compagini, l’Urbania, vittoriosa nel derby con l’Urbino. La classifica comunque rimane corta con 12 squadre raggruppate nel giro di 5 punti. Vittoria storica. "Vincere al Bruno Recchioni con la Fermana – dice il dg della Fermignanese Silvio Cerpolini – è l’impresa più importante di sempre nei 102 anni della nostra società. È innegabile che a fine partita l’emozione era tanta…Complimenti al mister ed allo staff tecnico per preparazione e lettura della gara, i nostri uomini sono stati superlativi hanno vinto meritatamente una partita contro un avversario nettamente superiore nella carta. Siamo contenti perché tutti si stanno facendo trovare pronti, e chi è stato impiegato meno non sta mollando un centimetro, dovremo riuscire a proseguire in questa strada. Una menzione per Andrea Fraternali autore del gol vittoria: esemplare in campo e uomo vero fuori, ha ricevuto qualche critica di troppo, sta rispondendo con i fatti a chi lo dichiarava non più all’altezza della categoria. Da oggi inizieremo a preparare la prossima partita in casa contro il Matelica, squadra molto quadrata che ha la miglior difesa del campionato, sicuramente dopo le vittorie contro Montecchio e Fermana, sarà fondamentale affrontare la gara con la giusta mentalità e con il coltello tra i denti".

Il derby. "Una vittoria meritata – dice il diesse dell’Urbania Stefano Maggi – dopo una settimana non facile a causa di qualche infortunio e acciacco. Al 70’ il punteggio era sul 4-1, oltre ai 4 gol almeno un paio di situazioni pericolose; negli ultimi 20 minuti l’Urbino ha provato il tutto per tutto sfiorando una clamorosa rimonta, ma alla fine portiamo a casa un successo che dà morale e fa classifica". Sull’altro fronte, quello dell’Urbino il commento è del dg Ivan Santi: "Abbiamo commesso errori in fase difensiva dando all’Urbania la possibilità di farci male soprattutto nel primo tempo. Nonostante questo abbiamo avuto coraggio nel proporre il nostro gioco e anche dopo aver subito il 4-1 non ci siamo demoralizzati ma abbiamo continuato a giocare. Raggiunto il 4-3 abbiamo avuto anche due grosse occasioni per pareggiare. Peccato per il risultato ma soprattutto perché la squadra sta bene ed è viva. Questo è un campionato dove non puoi mai permetterti errori banali ma i nostri sono dovuti anche alla giovane età. Abbiamo iniziato il match con 4 under ma questo non deve essere un alibi ma anzi un motivo di pronto riscatto". Il diesse Francesco Amati aggiunge: " C’è rammarico del risultato, ma siamo estremamente contenti del lavoro svolto fin qui e della reazione che hanno avuto i ragazzi e complimenti a mister Mariani e lo staff per aver trasmesso grandi valori umani sportivi. Chiedeva una squadra con gli attributi contro una grande squadra ed il risultato c’è stato. Natale ha sfiorato il pari". Successo importante della K Sport Montecchio Gallo con la Jesina: "Vittoria – dice il copresidente Enrico Tiboni – rigenerante che fa bene al morale e fa bene alla classifica e che ci permette di lavorare bene per Fermo".

Amedeo Pisciolini