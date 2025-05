Torneo della Montagna: 60 squadre al via per l'edizione 2024 del Csi Reggio

La carovana del Torneo della Montagna fa cifra tonda: con le 15 squadre che daranno vita al torneo Amatori il Csi di Reggio arriva alle 60 squadre totali che tra Dilettanti (17), Giovanissimi (17), Juniores (11) e appunto Amatori animeranno l’estate pallonara della nostra provincia. Tornando a quest’ultima categoria, che ha visto le iscrizioni chiudersi poche ore fa: saranno al via Baiso, Canossa, Casina, Ciano, Felina, Folese (campioni in carica dopo la finale vinta per 2-0 col Vezzano), Levizzano, Marola, Puianello, San Cassiano, San Giovanni, Terrasanta, Vetto, Vezzano e Villa Minozzo.

Lo scorso anno le partecipanti erano 14: c’erano anche Salvaterra, Real Scandiano, Pratissolo, Cervarezza, Montecavolo e La Vecchia, al loro posto le new entry Canossa, Ciano, Levizzano, Puianello, San Giovanni, Terrasanta e Vetto, per un torneo che curiosamente vedrà alzarsi la media d’altitudine delle partecipanti, essendo venute a meno quelle delle zone di Scandiano. La finale nel 2024 fu a Casina: quest’anno l’ultimo atto sarà giovedì 24 luglio a Vezzano, subito dopo la finale Juniores, per una doppietta di appuntamenti che negli anni si sta rivelando vincente con 1000 spettatori in finale tra le due categorie.

La prossima settimana il Csi terrà la riunione con le società, e verrà discussa la formula e la conformazione dei gironi. Facile prevedere tre gruppi da cinque squadre, probabilmente con qualificazione diretta ai quarti per le prime due di ogni girone più le migliori terze in base ai soliti criteri (punti ottenuti, differenza reti, eccetera).

Il torneo Dilettanti al via domenica 8 giugno, quindi ipotizzabile un battesimo per gli Amatori fissato per giovedì 12. Quattro turni nei gironi, poi quarti, semifinali e finalissima.

Ricordiamo la regola che riguarda i giocatori che militano nei campionati Figc: ogni squadra può convocare per ogni partita massimo tre giocatori che abbiano militato in Seconda o Terza categoria durante la stagione appena conclusasi. Un torneo qualitativamente inferiore al filone principale, ma con più ragazzi del posto sui campi.

Giuseppe Marotta