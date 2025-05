Torneo di Calcio Femminile Under 19 a Perugia per la Prevenzione del Melanoma

PERUGIA - Un quadrangolare di calcio femminile Under 19 per sostenere una causa importante. L’Associazione Umbra No al Melanoma ONLUS annuncia l’edizione 2025 della campagna di prevenzione primaria “Sport al sole con sicurezza, un’iniziativa che coniuga lo sport con l’educazione alla salute, rivolta in particolare alle giovani generazioni. Il progetto culminerà in un evento sportivo di grande rilevanza: il Torneo Quadrangolare di Calcio Femminile Under 19, che si terrà oggi (dalle 15) e domani (dalle 9:30) al Parco Don Alberto Seri di Solomeo, Corciano.

Unire sport e prevenzione. Alla base dell’iniziativa c’è la volontà di informare e formare i giovani sull’importanza della protezione solare durante l’attività sportiva all’aria aperta. È noto che oltre il 90% dell’esposizione solare si accumula nei primi 18 anni di vita, rendendo fondamentale l’adozione di corretti comportamenti fin dalla giovane età. L’uso regolare di creme protettive può ridurre l’incidenza di alcuni tumori cutanei fino all’80%. Il torneo vedrà scendere in campo quattro importanti formazioni del panorama calcistico giovanile femminile: ACF Arezzo, Bologna Women, Ternana Women e Rappresentativa Nazionale LND (Lega Nazionale Dilettanti). Questa edizione, dedicata al calcio femminile, rappresenta solo l’inizio. L’associazione mira a estendere il messaggio della campagna a tutte le discipline sportive outdoor, grazie anche a un video messaggio realizzato con giovani atleti impegnati in vari sport.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio di: FIGC – Divisione Calcio Femminile, Lega Nazionale Dilettanti – Umbria, CONI – Comitato Regionale Sport e Salute, Croce Rossa Italiana e Paolo Rossi Foundation.

L’ingresso al quadrangolare è gratuito.

“Sport al Sole in Sicurezza” è molto più di un torneo: è un’occasione per riflettere sul valore della salute e sulla necessità di proteggere la pelle fin dalla giovane età, senza rinunciare al piacere e ai benefici dello sport all’aria aperta.