Torneo di Viareggio. Vis, un pareggio che va stretto. Contro l’ Ojodu city finisce 1-1

"I ragazzi si meritavano la vittoria. Hanno infatti disputato una grande prestazione contro una squadra fisicamente più pronta e con qualche anno in più. Terza nell’ ultima edizione del Viareggio, l’Ojodu si prepara per un’ intera stagione esclusivamente a questo torneo che rimane per tutti una grande vetrina. Dimostrandosi però in gamba, i nostri ragazzi hanno reso orgogliosa l’intera società Vis Pesaro". Sono queste le parole del mister della Primavera Alberto Mariani al termine della prima storica gara della Vis al torneo di Viareggio,conclusasi sul risultato di 1-1 contro la squadra nigeriana Ojodu city. "Dopo il gol subito (da Jackson al cinquantunesimo ndr) sugli sviluppi di calcio d’angolo, propiziato da un fuorigioco,abbiamo avuto una buona reazione".

Il tecnico continua la sua analisi sull’esordio: "Siamo dunque riusciti a pareggiare con un gran gol di Gennaro Barrere Lopez (attaccante argentino classe 2007 a segno al minuto settantatadue ndr) e abbiamo creato tanti presupposti per la vittoria, tra cui la gran giocata di Santino Tombesi (attaccante italo-argentino classe 2007 ndr) che ha costretto alla parata il portiere avversario Owalabi. Questa prestazione può essere una iniezione di fiducia per il campionato, in cui stiamo faticando soprattutto nei risultati. Tuttavia la presenza sugli spalti del direttore sportivo Michele Menga ha caricato ulteriormente la squadra. Da questo momento testa solo alla gara di domani contro il Torino".

Soddisfatto anche l’allenatore dell’ under 17 Vincenzo Varriale: "La Vis ha sfoderato una grande prestazione. Sono colpito dallo spirito di sacrificio e dall’ordine con cui i ragazzi biancorossi hanno affrontato la gara. Anche chi ha giocato meno nell’ arco del campionato si è dimostrato all’ altezza. La grande determinazione e l’ottimo approccio alla gara sono i lati positivi da cui ripartire per riemergere da questo periodo delicato".

Lorenzo Mazzanti