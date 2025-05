Torneo della Montagna: i gironi. Villa Minozzo e Cervarezza nello stesso raggruppamento

Reggio Emilia, 19 maggio 2025 – Nella cornice dell’Onda della Pietra di Castelnovo Monti sono stati sotteggiati i gironi della 73esima edizione del Torneo della Montagna, sempre sotto l’organizzazione del Csi di Reggio.

Tre gironi da 4 e uno da 5, così composti.

GIRONE A: Montecavolo, Baiso, Collagna, Cerredolese. GIRONE B: Castellarano, Felina, Villa Minozzo, Cervarezza. GIRONE C: Querciolese, Trinità, Carpineti, Castelnovo Capitale. GIRONE D: Cavola, Leguigno, Borzanese, Gatta, Roteglia.

Visto il numero di partecipanti (17) le proposte messe sul tavolo da parte del Csi erano due: quella con due gironi da 6 e uno da 5, e quella con tre gironi da 4 e uno da 5. Dopo la votazione la maggioranza ha optato per la formula con quattro gironi (tre da 4 e uno da 5). Ha vinto questa formula con uno schiacciante 14 a 3. Si qualificano ai quarti le prime due di ogni girone, mentre per quanto riguarda il girone D (quello da 5) c’è stato un lungo dibattito, e alla fine si è optato per questo: dopo il primo giro di partite, la quinta verrà eliminata, e poi si giocheranno altri due turni per determinare le prime due (tenendo i punti della prima fase). La prima sfiderà terza e quarta, e la seconda se la vedrà con terza e quarta.

La formula: gare in andata e ritorno nei gironi a 4, solo andata nel girone D.

Ricordiamo le due date principali. Fischio d’inizio domenica 8 giugno; le finali, come già noto, saranno sabato 26 luglio al Centro Coni di Castelnovo Monti (Dilettanti e Giovanissimi).

Capitolo Juniores: 11 partecipanti, ed ecco i gironi.

GIRONE A: Gatta, Montalto, Cervarezza, Felina, Querciolese, Leguigno. GIRONE B: Carpineti, Villa Minozzo, Borzanese, Trinità, Castelnovo Capitale.

Si qualificano le prime tre di ogni girone, con le prime dritte in semifinale, mentre seconde e terze giocheranno i quarti a eliminazione diretta sul campo della seconda. Le vincenti giocheranno le semifinali, e poi la finale che verrà disputata a Vezzano giovedì 24 luglio (prima di quella degli Amatori).