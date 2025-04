Tottenham, il momento nero: peggio di così solo nel 1993-94

Londra, 22 aprile 2025 – Prosegue il momento negativo del Tottenham, che anche contro il Nottingham Forest ha subito una sconfitta. Gli Spurs sono alle prese con una delle peggior stagioni della loro storia: in campionato, Son e compagni si trovano addirittura al sedicesimo posto, con la zona Europa che ormai è un miraggio. La squadra ha avuto un'enorme involuzione rispetto all'anno scorso, quando, al termine delle 38 gare di campionato, si classificò al quinto posto, centrando la qualificazione in Europa League. Su 33 partite, gli Spurs hanno vinto soltanto 11 volte, collezionando anche 4 pareggi e ben 18 sconfitte. Si tratta del secondo peggior risultato di sempre del Tottenham, pari alla stagione 1996-97, quando in panchina sedeva Gerry Francis: in quell'annata, la squadra si classificò al decimo posto con 46 punti conquistati. Peggio di quella stagione e di quella corrente c'è soltanto la 1993-94, con Ossie Ardlies in panchina. Allora, gli Spurs chiusero al quindicesimo posto con 45 punti conquistati dati da 11 vittorie, 12 pareggi e 19 sconfitte. Postecoglou si trova ad una sola sconfitta dall'eguagliare questo record negativo, e con ancora cinque gare restanti il rischio è tanto. Nelle prossime settimane, infatti, gli Spurs dovranno affrontare il Liverpool, il West Ham, il Crystal Palace, l'Aston Villa e il Brighton, e l'obiettivo minimo del tecnico deve essere quello di non collezionare nessun ko, per evitare di eguagliare la peggior stagione di sempre della storia del club per quanto riguarda il campionato. L'unica competizione che può salvare la stagione del Tottenham è l'Europa League, nella quale sono ancora in corsa. Son e compagni hanno eliminato l'Eintracht Francoforte ai quarti di finale grazie alla vittoria per 1-0 in Germania con il rigore segnato da Solanke al 43'. Il prossimo avversario che dovranno affrontare sarà il Bodø/Glimt, vera e propria rivelazione del torneo, che nei quarti di finale ha eliminato la Lazio ai calci di rigore. Gli Spurs giocheranno la prima gara in casa, al Tottenham Hotspur Stadium giovedì 1° maggio alle 21, con il ritorno in Norvegia la settimana successiva. In ogni caso, riuscire a trionfare in Europa League sarà complicatissimo, dato anche il tenore delle altre squadre ancora in corsa nella competizione, il Manchester United e l'Athletic Bilbao, che hanno eliminato rispettivamente Lione e Rangers. Al termine della stagione, poi, la dirigenza farà le dovute valutazioni per riportare la squadra ad un livello competitivo dopo un'annata decisamente storta, che rischia di diventare la peggiore della storia del club, almeno per quanto riguarda la Premier League.